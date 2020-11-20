「北市前議員兒」控險遭性侵…扮女騙開房間！歌手丘沁偉深夜遭逮

記者黃宥寧、莊智勝／台北報導

馬來西亞籍男歌手丘沁偉（29歲）接連惹出詐騙募資、染毒等爭議，不料昨又因被控性侵，而遭到士林分局逮捕，北檢訊後諭令1萬元交保；令外界訝異的是，控丘性侵的被害人Y姓男子，竟是台北市前議員的兒子，Y男指控丘沁偉先在交友軟體假冒女性與他接觸，誘騙外出見面後還拿出疑似摻有毒品的水煙供他吸食，並將他帶往汽車旅館意圖性侵，所幸他極力反抗，丘才未得逞，最後在一旁自瀆洩慾。

▲丘沁偉現身說明昨夜應訊經過，坦言自己確實有身心相關問題，也有就醫治療。（圖／記者黃宥寧攝）

丘沁偉自稱「熊界天菜」、「暖聲熊男」，2009年來台唸大學，因《我們回家，好嗎》一曲在網路上爆紅，不料走紅後是非官司不斷，2016年間先是遭友人控訴借款錄音、拍MV，結果專輯卻未發行，友人要不回借款，憤而控告丘涉嫌詐欺；同年底及今年中，丘還兩度被發現在租屋處吸食二級毒品安非他命，形象因此一落千丈；而丘沁偉也因詐騙募資案屢傳不到，因此遭到檢察官發布通緝。

不料官司糾紛還未落幕，丘沁偉又遭另名男子Y姓男子控訴意圖性侵未遂，且令外界訝異的是，Y男的身分還是台北市前議員的兒子。Y男指出，丘沁偉於交友軟體假冒女性與他接觸，雙方聊了一陣後約出見面，並由丘假扮成工程師與他碰面，還稱要幫他架設網站，當時Y男雖隱約覺得不對，但由於丘表現得專業、慷慨，因此最後仍選擇信任，並約好了下次二度碰面。

在第二次見面時，丘沁偉終於露出狼爪，先是拿出疑似摻有毒品的水煙供Y男吸食，隨後羅織理由將他誘騙往汽車旅館，一進房間，丘即撲上求歡，要求他褪去衣物發生性關係，但當時Y男嚴詞拒絕、極力抵抗，最終丘也不敢硬上，只好在旁自瀆洩慾，雙方不歡而散。Y男還指控，在他拒絕發生關係後，丘態度丕變，還盜走了他的網站、網域拒不歸還，因此他於本月12日報案，並提告丘詐欺、妨害電腦使用、妨害性自主等罪，替自己討回公道。

▲丘沁偉因詐欺案屢傳未到遭通緝，昨晚又因被控性侵而遭到警方逮捕。（圖／記者劉昌松攝）

對此，今（20日）丘沁偉與《ETtoday新聞雲》記者碰面，坦言自己先前屢屢傳喚未到案，是因為自己有人群恐懼症，「長達3年的網路霸凌，對我傷害非常大，我甚至曾經在路上走一走，就被人潑珍奶。我一直有在看身心科接受治療，但還是很怕人群，有長達2年時間沒辦法出門，只能在住家附近活動。」

「我的確有身心相關問題，也很努力克服。」丘沁偉說，昨晚因性侵案遭逮後，應訊時也向檢方說，自己現在身心狀況較為穩定，之前做錯的事，現在也已改過自新、腳踏實地做人，「為了自清沒有吸毒，我有採尿，我也答應檢察官，之後開庭我會到，並盡量提供證據釐清，不會再逃避任何該面對的事；之前可能是衝擊來得太大，有點逃避的狀態，自己無法承擔當時的壓力，但現在的我應該可以，我會努力調適自己。」」