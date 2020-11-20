快訊／丘沁偉要告了！曝「3分鐘鹹濕錄音檔」：我連碰都沒有碰

記者邱中岳、黃宥寧、莊智勝／台北報導

綽號「暖聲熊男」的馬來西亞籍旅台歌手丘沁偉近年風波不斷，不但捲入吸毒、詐欺案，日前又遭北市前議員兒子Y男控告性侵未遂；對此，丘沁偉接受《ETtoday新聞雲》採訪時，忍不住掉下眼淚，頻頻喊冤，反控是Y男主動、不斷地騷擾他，「我有十足證據，他自己也說過我沒有性侵他，只是想要逼我出來。他真的噁心至極，可以一下說我性侵他，一下又傳訊息來跟我說，『讓我再叫你最後一聲哥哥』！」稍早，丘沁偉也表示，已經準備前往台北市婦幼警察隊，準備提告Y男誣告、妨害名譽。

▲馬來西亞籍歌手丘沁偉反控Y男誣告、妨害名譽，稍後將抵達台北市婦幼隊提告。（圖／記者黃宥寧攝）

台北市前市議員兒子Y男向媒體控訴，丘沁偉扮成女性透過交友軟體與他接觸，還約出見面並拿出疑似摻有安非他命的水煙供他吸食，隨後騙往汽車旅館開房，要求脫衣發生性關係，但Y男當下極力抗拒，因此丘並未得逞，只能在旁自瀆洩慾，最終雙方不歡而散。此外，Y男還指控，由於雙方先前有協議架設、設計網站，在拒絕發生關係後，丘沁偉盜走了他的網站、網域，即便付了錢丘也拒不歸還，因此12日報警提告丘詐欺、妨害電腦使用、妨害性自主等罪。

對於Y男控訴，丘沁偉極力反駁，反控是Y男不斷騷擾、噁心至極。丘沁偉指出，Y男有在經營情色按摩，甚至還大膽在知名電商平台上架「外送茶服務」，並偷拍錄下性交易過程，性愛影片受害者多達上百人，其中不乏未成年少女；說到激動處，丘沁偉不禁哽咽落淚，表示自己也有年齡相仿的姪女，「我就想到，如果是我自己的家屬，受到這樣子的傷害的話，我就是……，我不知道，那時候我做筆錄做到崩潰。我忍了這麼久，一直沒有爆料、沒有說明，是因為涉及未成年這件事，我沒辦法想像這件事。」

針對性侵疑雲、與網站設計糾紛，丘沁偉也提供與Y男對質的錄音檔，開頭丘就嚴詞表示，「現在旁邊沒有記者，麻煩把你剛剛說的話再重申一次！」而Y男也重申，「你沒有強暴我」；丘沁偉接著澄清，「我也沒有碰你的身體，在哪裡都沒碰，就算你在咖啡廳把你整根O拿出來，我連碰都沒有碰！而且我是非常……，反正算了，我不想提這東西，你現在到底有沒有要還錢，就這樣而已。」

Y聞言後則說，「這不是還錢的問題，這是你說的設計費？」「我沒有錢！」丘接著再質問「我不想談論其他問題，就是你撤銷告訴，不要對我做出不實指控，跟把錢還我，就這樣而已！」Y則妥協回應，「好好好，支付你設計費，我支付，但不會是3萬塊。」但丘明確表示，倘若低於3萬元則無法接受，「我原本設計費是12萬，不怕告訴你，我設計一個網站原本都是收25萬，這是有所本的。」

接著Y又將話題扯開，強調自己並無提出不實告訴，還反控丘透過議員王浩宇連繫他，同時還聯絡記者，要求召開記者會。丘沁偉聽聞後立即打斷，「你我之間的事情，跟其他人都沒有關係，我只問你要不要付錢？」Y則斬釘截鐵地說，「不好意思，你確定要我付到3萬？我沒辦法。」

在提供長達3分多鐘的錄音檔後，丘還向《ETtoday新聞雲》表示，Y男行徑噁心至極，「他可以一下說我性侵他，一下又傳訊息來跟我說，『讓我在叫你最後一聲哥哥』！三番兩次不停地騷擾我，我已經說了不想見面，他還是一直跑來我家，很可怕，我覺得我人身安全堪慮。」

丘沁偉強調，對於遭控性侵一案，自己絕對不會妥協，「他自己都說過我沒有性侵他，只是想要逼我出來！我有十足的證據，現在我會反告他誣告、強制罪、恐嚇、妨害名譽等，我不會妥協，這太誇張了！」稍早丘沁偉也表示，自己正在路上，將到台北婦幼警察隊針對Y男提出告訴。

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▼丘沁偉出示2人對話紀錄截圖。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▼丘沁偉今前往北市婦幼警察隊報案提告，下午在警方的陪同下前往士檢說明。（圖／記者邱中岳攝）