　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／丘沁偉要告了！曝「3分鐘鹹濕錄音檔」：我連碰都沒有碰

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者邱中岳、黃宥寧、莊智勝／台北報導

綽號「暖聲熊男」的馬來西亞籍旅台歌手丘沁偉近年風波不斷，不但捲入吸毒、詐欺案，日前又遭北市前議員兒子Y男控告性侵未遂；對此，丘沁偉接受《ETtoday新聞雲》採訪時，忍不住掉下眼淚，頻頻喊冤，反控是Y男主動、不斷地騷擾他，「我有十足證據，他自己也說過我沒有性侵他，只是想要逼我出來。他真的噁心至極，可以一下說我性侵他，一下又傳訊息來跟我說，『讓我再叫你最後一聲哥哥』！」稍早，丘沁偉也表示，已經準備前往台北市婦幼警察隊，準備提告Y男誣告、妨害名譽。

▲▼馬來西亞籍歌手丘沁偉遭控性侵。（圖／記者黃宥寧攝）

▲馬來西亞籍歌手丘沁偉反控Y男誣告、妨害名譽，稍後將抵達台北市婦幼隊提告。（圖／記者黃宥寧攝）

台北市前市議員兒子Y男向媒體控訴，丘沁偉扮成女性透過交友軟體與他接觸，還約出見面並拿出疑似摻有安非他命的水煙供他吸食，隨後騙往汽車旅館開房，要求脫衣發生性關係，但Y男當下極力抗拒，因此丘並未得逞，只能在旁自瀆洩慾，最終雙方不歡而散。此外，Y男還指控，由於雙方先前有協議架設、設計網站，在拒絕發生關係後，丘沁偉盜走了他的網站、網域，即便付了錢丘也拒不歸還，因此12日報警提告丘詐欺、妨害電腦使用、妨害性自主等罪。

對於Y男控訴，丘沁偉極力反駁，反控是Y男不斷騷擾、噁心至極。丘沁偉指出，Y男有在經營情色按摩，甚至還大膽在知名電商平台上架「外送茶服務」，並偷拍錄下性交易過程，性愛影片受害者多達上百人，其中不乏未成年少女；說到激動處，丘沁偉不禁哽咽落淚，表示自己也有年齡相仿的姪女，「我就想到，如果是我自己的家屬，受到這樣子的傷害的話，我就是……，我不知道，那時候我做筆錄做到崩潰。我忍了這麼久，一直沒有爆料、沒有說明，是因為涉及未成年這件事，我沒辦法想像這件事。」

針對性侵疑雲、與網站設計糾紛，丘沁偉也提供與Y男對質的錄音檔，開頭丘就嚴詞表示，「現在旁邊沒有記者，麻煩把你剛剛說的話再重申一次！」而Y男也重申，「你沒有強暴我」；丘沁偉接著澄清，「我也沒有碰你的身體，在哪裡都沒碰，就算你在咖啡廳把你整根O拿出來，我連碰都沒有碰！而且我是非常……，反正算了，我不想提這東西，你現在到底有沒有要還錢，就這樣而已。」

Y聞言後則說，「這不是還錢的問題，這是你說的設計費？」「我沒有錢！」丘接著再質問「我不想談論其他問題，就是你撤銷告訴，不要對我做出不實指控，跟把錢還我，就這樣而已！」Y則妥協回應，「好好好，支付你設計費，我支付，但不會是3萬塊。」但丘明確表示，倘若低於3萬元則無法接受，「我原本設計費是12萬，不怕告訴你，我設計一個網站原本都是收25萬，這是有所本的。」

接著Y又將話題扯開，強調自己並無提出不實告訴，還反控丘透過議員王浩宇連繫他，同時還聯絡記者，要求召開記者會。丘沁偉聽聞後立即打斷，「你我之間的事情，跟其他人都沒有關係，我只問你要不要付錢？」Y則斬釘截鐵地說，「不好意思，你確定要我付到3萬？我沒辦法。」

在提供長達3分多鐘的錄音檔後，丘還向《ETtoday新聞雲》表示，Y男行徑噁心至極，「他可以一下說我性侵他，一下又傳訊息來跟我說，『讓我在叫你最後一聲哥哥』！三番兩次不停地騷擾我，我已經說了不想見面，他還是一直跑來我家，很可怕，我覺得我人身安全堪慮。」

丘沁偉強調，對於遭控性侵一案，自己絕對不會妥協，「他自己都說過我沒有性侵他，只是想要逼我出來！我有十足的證據，現在我會反告他誣告、強制罪、恐嚇、妨害名譽等，我不會妥協，這太誇張了！」稍早丘沁偉也表示，自己正在路上，將到台北婦幼警察隊針對Y男提出告訴。

「KINYO多功能三明治、點心、鬆餅機」

▼丘沁偉出示2人對話紀錄截圖。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼丘沁偉遭北市前議員之子控告性侵。（圖／記者黃宥寧翻攝）▲▼丘沁偉遭北市前議員之子控告性侵。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼丘沁偉遭北市前議員之子控告性侵。（圖／記者黃宥寧翻攝）▲▼丘沁偉遭北市前議員之子控告性侵。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▼丘沁偉今前往北市婦幼警察隊報案提告，下午在警方的陪同下前往士檢說明。（圖／記者邱中岳攝）

▲▼馬來西亞籍歌手丘沁偉遭控性侵，丘反控對方誣告，並前往北市婦幼警察隊提告，20日下午在警方的陪同下前往北檢說明。（圖／記者邱中岳攝）

▲▼馬來西亞籍歌手丘沁偉遭控性侵，丘反控對方誣告，並前往北市婦幼警察隊提告，20日下午在警方的陪同下前往北檢說明。（圖／記者邱中岳攝）

ET快訊
快訊／台北市民大道「待轉大富翁」塞爆　警出動300人管制
5566合體總獨缺他　王少偉「被爆不和」發聲揭真相
第一份工作就45K「人生勝利組？」　網見細節搖頭了
週週激戰幼齒妹！人夫被抓包「替小三求情」　護士妻崩潰
好市多「黑色購物節」要來了！　優惠內容這天搶先揭曉
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台北晚間市民大道「待轉大富翁」塞爆　警出動300人管制　

超正人妻IG抓姦驚見大學閨蜜！暗勾老公進摩鐵　小三辯：打嘴砲　　

台南女大案前車之鑑　竹縣長楊文科下令「警、教、社動起來」

永豐金「槓桿投資」上海大樓判8年半　何壽川乾坤大挪移手法曝

蘇震清控證人錄音遭變造　檢：早知會被潑髒水…缺預算換設備

週週激戰幼齒妹2回合！人夫遭抓包「狂替小三求情」　護士妻心碎

2小時火速抓捕宜蘭恐怖怪叔叔　羅東警維安校園...2罪送辦嚴懲

洗錢20億現賺2千萬！特警強攻逮23人　3「水房」斷電毀資料仍敗

「嬰靈一旁監督」桃園渣男在女同事胸部畫符...5度性侵還偷拍

準備越界幫油料補給　陸籍船載100噸油料遭我方攔截

切西瓜環島！挑戰騎車貫穿南北　富貴角→鵝鑾鼻「走過台灣屋脊」

泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

土地公2次入夢指引：快去海邊！　住持到龍磐公園驚見頭顱卡礁岩

對向轎車突迴轉！閃避不及撞上　男大生噴飛...搶救6天「宣告不治」

陸戰蛙人酒醉突抓狂大鬧KTV！　出言恐嚇還毆警...軍方：一律汰除

臭臉媽違規影片曝！不爽簽收600元罰單急催油門　後座兒噴飛滾2圈

耳朵進水別用棉花棒耳垢會爆堵　亂弄喪失聽力？2方法秒乾必學

肌萎50年、膀胱癌！賣手工傘維生 他不放棄希望：靠自己掌聲再響起

嫌前車起步慢！醉漢爆氣抄球棒 「砸爛車窗」怒罵：到底走不走？

頑童MJ116新專輯發行卡大淵　自曝：聚在一起太膩，沒聚又無聊

快訊／台北晚間市民大道「待轉大富翁」塞爆　警出動300人管制　

超正人妻IG抓姦驚見大學閨蜜！暗勾老公進摩鐵　小三辯：打嘴砲　　

台南女大案前車之鑑　竹縣長楊文科下令「警、教、社動起來」

永豐金「槓桿投資」上海大樓判8年半　何壽川乾坤大挪移手法曝

蘇震清控證人錄音遭變造　檢：早知會被潑髒水…缺預算換設備

週週激戰幼齒妹2回合！人夫遭抓包「狂替小三求情」　護士妻心碎

2小時火速抓捕宜蘭恐怖怪叔叔　羅東警維安校園...2罪送辦嚴懲

洗錢20億現賺2千萬！特警強攻逮23人　3「水房」斷電毀資料仍敗

「嬰靈一旁監督」桃園渣男在女同事胸部畫符...5度性侵還偷拍

準備越界幫油料補給　陸籍船載100噸油料遭我方攔截

遭扣留、已過期3萬條加熱式菸　關務署：各部會「有共識」解決

快訊／台北晚間市民大道「待轉大富翁」塞爆　警出動300人管制　

「生化機器蟑螂」誕生！小型電腦操控神經　未來或可代替人們做事

即使再死15萬人，拜登：不會全國封城！

投資人且慢！　中信投信：台股短期不宜過度追高

關懷盃／馬賽雙珠許願想見你　林智勝驚喜現身喊聲打氣

超正人妻IG抓姦驚見大學閨蜜！暗勾老公進摩鐵　小三辯：打嘴砲　　

5566合體總是獨缺他　王少偉「遭指不和」發聲揭真相了！

2020南投溫泉季11/21開跑！泰雅渡假村免費入園　東埔免費送浴衣

「踹門型戰機」就在中國門口！　美軍「EA-18G咆哮者」進駐日本

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

社會熱門新聞

死前48小時對話曝光　她連說20次對不起婆婆繼續酸

婆媳對話「言語殺人於無形」　連家裡吃麵包婆婆都要主導

少女去耶誕城失蹤4天！爸見2支手機淚

「童噴飛」密錄片外流　警遭嚴懲千則留言怒灌粉絲團

即／北市內湖「35歲人妻」土地公廟旁上吊！

新莊2少女離家跟男友套房同樂　母泣：我心都碎了

上傳前女友裸照到班群　40名同學全看光

美甲正妹畢羊縱走落隊亡　父母淚崩

強拖進公廁　軍人壓頭硬來還錄影

快訊／鄰聞濃烈屍臭！梧棲獨居男猝死6天

外送5萬爽棄單　他辯：帳號被盜

快訊／丘沁偉要告了！3分鐘錄音檔曝光

即／恐怖怪叔現身宜蘭！傳鎖喉國3女生強拉巷內

史上最奢華校慶！40輛超跑開進建國科大

更多熱門

相關新聞

「嬰靈一旁監督」　桃園男在女同事胸部畫符性侵

「嬰靈一旁監督」　桃園男在女同事胸部畫符性侵

桃園市曹姓男子2019年4月得知女同事曾墮胎，趁機帶去摩鐵佯稱幫她作法去除嬰靈，最後卻猥褻、性侵，還偷拍裸照威脅發生關係，女同事2個月內共遭性侵5次，最終不堪成為曹男洩慾工具驗傷提告，桃園地院刑事部分判曹男7年徒刑，女同事提出附帶民事賠償150萬元，民事庭法官判准100萬元。本案還可上訴。

「北市前議員兒」控性侵！丘沁偉深夜遭逮

「北市前議員兒」控性侵！丘沁偉深夜遭逮

「熊界天菜」涉性侵　遭通緝辯：人群恐懼

「熊界天菜」涉性侵　遭通緝辯：人群恐懼

即／大馬歌手丘沁偉遭控偷拍性侵　警火速逮人

即／大馬歌手丘沁偉遭控偷拍性侵　警火速逮人

單親媽交新男友　被21歲兒性侵殺害

單親媽交新男友　被21歲兒性侵殺害

關鍵字：

丘沁偉歌手性侵

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

死前48小時對話曝光　她連說20次對不起婆婆繼續酸

快訊／新北三鶯、樹林11/23停水11小時

婆媳對話「言語殺人於無形」　連家裡吃麵包婆婆都要主導

少女去耶誕城失蹤4天！爸見2支手機淚

即／好市多北台中店157萬9999元遊艇　40歲男付現帶走

排3小時買PS5給老公！　甜美人妻身分曝光

蔚來汽車翻身！市值超越寶馬、法拉利

「童噴飛」密錄片外流　警遭嚴懲千則留言怒灌粉絲團

大樓住戶問「老婆陪上班」　保全傻了

即／北市內湖「35歲人妻」土地公廟旁上吊！

孩子說床底有怪物　半夜現身嚇瘋全家

BY2妹Yumi「臉蛋又變了」根本15歲國中妹！

她養吉娃娃1年才發現是「法鬥」

統計：「7cm陰莖」年收入破200萬！

「退租乾淨到發亮」她哭：5萬元押金剩1萬

更多

最夯影音

更多
切西瓜環島！挑戰騎車貫穿南北　富貴角→鵝鑾鼻「走過台灣屋脊」

切西瓜環島！挑戰騎車貫穿南北　富貴角→鵝鑾鼻「走過台灣屋脊」
泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

土地公2次入夢指引：快去海邊！　住持到龍磐公園驚見頭顱卡礁岩

土地公2次入夢指引：快去海邊！　住持到龍磐公園驚見頭顱卡礁岩

對向轎車突迴轉！閃避不及撞上　男大生噴飛...搶救6天「宣告不治」

對向轎車突迴轉！閃避不及撞上　男大生噴飛...搶救6天「宣告不治」

陸戰蛙人酒醉突抓狂大鬧KTV！　出言恐嚇還毆警...軍方：一律汰除

陸戰蛙人酒醉突抓狂大鬧KTV！　出言恐嚇還毆警...軍方：一律汰除

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面