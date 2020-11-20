無法證明能增加存活率！WHO：不建議用瑞德西韋治療新冠住院患者

▲瑞德西韋（Remdesivir）是美國首款官方批准的治療新冠肺炎重症患者藥物。（圖／路透）



文／中央社倫敦20日綜合外電報導

世界衛生組織今天表示，不論患者病情多嚴重，都不建議以瑞德西韋來治療2019冠狀病毒疾病住院患者，因為沒有證據證明這種藥物能增加患者存活率，或減少使用呼吸器的需求。

世衛（WHO）指導方針指出，專門小組發現，吉立亞醫藥公司（Gilead）開發的抗病毒藥物瑞德西韋（remdesivir）在改善患者病情方面缺乏證明，例如降低死亡率、減少使用呼吸器的需求、臨床上加速病情好轉等。

路透社報導，瑞德西韋初期試驗曾展現一些希望，在夏天成為治療2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的潛在有效治療法，獲得舉世矚目，不過世衛今天的建議對這種藥物是又一次打擊。

吉立亞10月底下修今年營收預測，理由是瑞德西韋的需求量不如預期，也難以預估未來銷量。

這種抗病毒藥物是全球目前獲准用來治療COVID-19 僅有的2款藥物之一，但世衛主導的大規模「團結試驗」（Solidarity Trial）上個月顯示，瑞德西韋在改善患者28天死亡率或縮短住院時間方面效果有限，甚至毫無效果。

▲瑞德西韋由美國吉立亞醫藥公司開發。（圖／路透）



法新社提到，瑞德西韋的初步研究顯示在部分患者身上可能可以加速康復後，美國、歐洲聯盟（EU）和其他國家都暫時批准使用這款藥物。

美國總統川普於10月染疫，當時就曾接受瑞德西韋和其他藥物治療。

世衛今天的建議是基於4項針對逾7000名COVID-19住院患者所做國際隨機試驗的結果。

世衛專門小組在刊登於「英國醫學期刊」（British Medical Journal）的最新治療指導方針中，坦承這番建議並不代表瑞德西韋對患者毫無益處。

不過，鑑於最新數據、費用及運送方式，專門小組仍建議，對COVID-19住院患者的治療，除了一般照護外，不應施予瑞德西韋，無論患者病情有多嚴重。

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