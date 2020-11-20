台商春節返鄉喊「來不及取得陰性證明」莊人祥駁：那根本離不開大陸

▲中央流行疫情指揮中心記者會，發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心公布秋冬專案，從12月1日開始入境都必須檢附三天內核酸檢驗陰性報告，但是有部份台商反應，現於中國大陸檢驗安排困難，恐怕趕不上春節過年時間，希望有所放寬。指揮中心發言人莊人祥表示，陸方現行已要求離境必須備有三天內陰性報告，如果沒有取得根本出不來。

指揮中心公布秋冬專案，邊境檢疫自12月1日至明(2021)年2月28日(啟程地時間)，入境我國機場或經我國機場轉機的旅客，不論身分(本國籍與外國籍人士等)或來台目的(求學、工作、外交公務等)，均應檢附「表訂登機時間前3日(工作日)內COVID-19核酸檢驗陰性報告」，始可登機來台。

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有台商反應，現在於中國大陸想要安排採檢預約可能得到3個月後，來不及趕上春節返鄉。但莊人祥反駁，中國大陸離開也是要有3天陰性證明，所以即便台灣這邊放寬，台商們在那邊也出不來。

另外有建議讓台商比照商業泡泡模式，透過多次檢驗來縮短隔離時間，包含赴台前先在當地檢驗2次，上飛機再篩一次，抵台後集中檢疫3天到5天再做核酸檢測，就可放行。莊人祥回應，經過與專家學者討論，檢疫14天還是最安全的做法。

莊人祥也解釋，透過商業泡泡模式抵台的人，即便隔離時間縮短，但相關行程都有嚴密安排、監視避免與外界接觸，台商返台過年大多是私下行程，是兩種不同的情況，外界可能搞混了。

莊人祥指出，先前外交部調查有超過9成以上國家可以提供民眾自費採檢，這也包含中國大陸在內，僅有剩下1成不到國家無法提供相關檢驗服務。外交部近期會再次調查，若屬於該國無法提供檢驗的情況，民眾才能在入境台灣時自費檢驗，相關名單預計下週三公布。