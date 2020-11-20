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吳斯懷爆蔡政府2年未開「國家政軍兵推」：沒本事就應守規矩

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▲國民黨立委吳斯懷。（資料照／記者李毓康攝）

▲國民黨立委吳斯懷。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨屢次揭發蔡政府多項重要法定會未開，國民黨立委吳斯懷20日在臉書再踢爆，真正影響國家安全的是每年「國家政軍兵推」，但據了解從2018、2019這二年來也都未召開。他批評，近幾年來兩岸關係愈來愈嚴峻、台海情勢日益緊張的狀況下，為何蔡政府連續2年未召開「國家政軍兵推」？

吳斯懷表示，「國家政軍兵推」由國安會主導，以檢視政府跨部會合作和危機應變的能力，總統依慣例進入圓山指揮所。而政軍兵推的目的在檢驗政府面臨國家安全遭受威脅，兩岸「和」、「戰」大計時，部會橫向聯繫合作是否順暢等，考驗政府跨部會危機應變能力。

吳斯懷指出，政軍兵推一般概分為三個項目，第一是指揮所的緊急開設與正、副總統及重要首長的安全轉移；其次是國家關鍵基礎設施的防護演練；第三是針對各項危機狀況想定，藉由「政軍兵棋推演」模式，磨練政府各部會首長、機關及人員，在不同的狀況想定中，進行角色推演及狀況研析、處理。

吳斯懷強調，戰略的最高層次是大戰略，其下依序為國家戰略、國防戰略、軍事戰略、野戰戰略，所以國家安全必須先有國家戰略的指導，國防戰略構想，才有所本，進而完成軍事戰略部署，最後執行野戰戰略的規劃。

吳斯懷提到，自前總統陳水扁開始每年在國軍「漢光演習」前，先實施「國家政軍兵推」，之後將推演之國家安全防衛結論，納入「漢光演習」中執行或驗證。綜觀這2年除台海兩岸的問題，包含新冠肺炎疫情管控、美國總統大選影響、食品安全管制、國際經貿合作等議題，均可以於「國家政軍兵推」中進行想定推演、各部會研析及處置，以獲致最佳之行動方案。

「我們有這麼好的國家危安管控機制為何蔡政府不為？令人不解！」吳斯懷呼籲，蔡政府與其花時間、花精神解釋為何不召開相關國家層級之會議，不如務實本分的執行應該做的事，所謂「沒本事、就應守規矩」，這才是一個負責任的執政黨。

▼吳斯懷20日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／立法委員 吳斯懷，點圖可放大）

▼吳斯懷20日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／立法委員 吳斯懷）

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