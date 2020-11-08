4年免學雜費還補助每月1.2萬　中央大學攜手國防部立「國防學士班」

▲中央大學校長周景揚（右）與國防部副參謀總長執行官徐衍璞上將（左）共同簽署合約。（圖／中央大學提供）

記者崔至雲／台北報導

中央大學近日與國防部簽約，預計從111學年度正式成立「國防學士班」，招收25個名額，錄取學生大學4年學雜費全免，國防部每月還補助1萬2000元生活費。

中央大學與國防部日前舉辦締約儀式，儀式上由中央大學校長周景揚與國防部副參謀總長執行官徐衍璞上將共同簽署合約，雙方的重要一級主管、將領共同觀禮見證，場面簡單而隆重。期許透過與大學結盟，提供青年學子職涯不同選擇。

中央大學周景揚校長表示，當前募兵制時代，打的是科技戰，各種人才都需要，透過此培育方式，可讓國防人才庫更寬廣。他也說，過去是「投筆從戎」時代，現在是「從戎，不投筆」。中央大學校園環境優美，人文氣息濃厚，可望為國軍培養出文武兼備的人才。

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▲中央大學與國防部成立「國防學士班」，兩位中央大學畢業的女軍官現身說法，展現「巾幗不讓鬚眉」的自信丰采。（圖／中央大學提供）

國防部副參謀總長徐衍璞上將也指出，「國防學士班」源自美國「大學儲備軍官訓練團」（Reserve Officers Training Corp, ROTC）制度，在美國已有100多年歷史，國軍從民國86年開始引進，106年擴大宣導，去年的國防學士班，已錄取801位學子。中央大學為百年歷史悠久的名校，希望國軍優秀學生可在此受栽培，樹立良好學習典範。

▲雙方的重要一級主管、將領共同觀禮見證，場面簡單而隆重。（圖／中央大學提供）

中央大學資管系畢業校友，目前任職於海軍大氣海洋局氣象官的張慈芳中尉，特地回母校現身說法。她說，當年以運動績優甄試進入中央大學就讀，擔任過籃球隊隊長。從小習慣團體生活的她，後來毫不猶豫報名「專業軍官班」，家人也非常支持。任職期間，曾去過東沙島，擔任臺長乙職。軍中雖然辛苦，但很充實，學習到自律與協助溝通，並與同袍同澤建立革命情感。她和賴品儒學妹，分別獻花給林沛練學務長和周景揚校長，感謝母校栽培，場面溫馨。

中央大學與國防部合作的「國防學士班」，除一般課業，每週六需參與軍事訓練，寒暑假亦須配合三軍官校實施寒暑訓。國防部表示，畢業學生投身軍旅後將以少尉任官，服役至少需5年，起薪近5萬，希望能藉此福利待遇招募優秀學生加入，培育國防科技研發優秀人才。

