川普開除國防部長　吳斯懷：背後原因才是台灣隱憂

▲吳斯懷。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

美國總統川普敗選後，開除國防部長艾思博，由國家反恐中心主任密勒代理國防部長。對此，國民黨立委吳斯懷認為，川普的困獸之鬥，會不會動用軍隊，對內鎮壓暴動、對外挑起局部戰爭，和艾思博去留有直接關聯，這才是台灣真正的隱憂。

吳斯懷表示，川普即將卸任應該是不爭的事實，競選團隊採取一連串的法律行動，鼓動支持者拒絕接受敗選，總務署遲遲不宣布拜登勝選，讓拜登交接團隊無法取得數百萬美元的聯邦資金，也不能跟情報機關等部門的官員會面，拜登交接團隊已經考慮採取法律行動。

▲川普。（圖／路透）

吳斯懷指出，美國法律沒明訂總務署何時必須確認勝選者，2000年共和黨總統候選人小布希與民主黨候選人高爾在佛羅里達州的得票數僅差數百票，總務署是等到大選5週後才批准展開正式交接程序，依照川普這任所展現的政治性格，選戰過程中雙方支持者的激烈對立，美國社會的撕裂已難以弭合，在新任總統就職前，美國政局動盪與社會混亂是可以預期的現在進行式。

吳斯懷提到，川普開除艾思博，表面上是艾思博不支持川普任意動用軍隊鎮暴，美國軍方的傳統是服膺憲法，維持軍隊國家化，不輕易向政治低頭，6月份美國白人警察殺害黑人喬治·弗洛伊德引發的風暴，川普提出動用美國軍隊鎮壓暴動和騷亂，艾思博堅持拒絕美軍出兵。

▲艾思博 。（圖／路透）

吳斯懷提及，川普去年干預軍事司法制度以赦免兩名被控犯有戰爭罪的士兵時，艾思博也推翻川普的決定，艾思博與川普爭論的重點是，要不要援引已有兩個世紀歷史的《鎮壓暴動法》，該法案將允許美國總統川普使用現役部隊，充當鎮壓執法角色，川普建議若州長無法制止暴力，將動用所有可用的軍事力量。

吳斯懷認為，美國如何動亂無從預測，合理推論美軍應該不會出動，鎮壓國內可能的暴動，充當聯邦政府執法角色，但不論艾思博是「被開除」或「主動求去」，該憂心的是隱藏在背後的原因，一、被開除，川普不服輸，會不會製造選後驚奇，排除絆腳石後，對中共南海地區做出挑釁行為，一旦引發局部戰爭，總統交接勢必延宕；二、艾思博已嗅到這種可能，不願為川普承擔莽撞用兵的政治責任，早早跳船。

吳斯懷還說，台灣面對美國國內至少動盪兩個多月的變局，美中可能擦槍走火機率升高，中共目前遲遲不發祝賀電文，就是在靜觀其變，但中共的戰略忍耐能堅持到什麼程度，很難判斷，國安高層一定要審慎評估，做出穩當決策，確保美中平衡，別再隨意放話，一旦美中引發爭端，倒楣的一定是台灣。