黃金72小時倒數！飛龍瀑布溯溪團搜救Day2遇雨結束　3人仍失聯

記者陳崑福、黃資真／屏東報導

屏東霧台鄉飛龍瀑布20日下午10人溯溪團遇上山洪暴發，今(22)日搜救來到第2天，除了將懸掛在山壁的彭女大體移出，依舊找不到其他失聯3人的蹤影，由於目前霧台地區有短暫陣雨，搜救小組暫時撤退，明天將把握最後的黃金72小時內找到失聯者。

▲飛龍瀑布10人溯溪團3人失聯，今天展開第2天搜索。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）



屏東縣消防局表示，今天分成4組進行搜救，第1組負責接觸、運送彭女大體下山，第2至4組針對100米瀑布及60米瀑布進行重點搜尋，但至今未傳出好消息，目前因對流回波發展，有短暫陣雨及發生雷雨機會情形，各組暫先撤退回前進指揮所。

▲彭女大體今早被直升機吊掛下山。



為了把握黃金72小時，明天搜救計畫擬定分成3組，第1組搜救人員預計從60米瀑下往人頭瀑布沿路溯溪搜索（沿路深潭潛水搜索）、第2組人員至隘寮溪支流設置攔截索（預計下午請一大隊派員設置）、第3組空拍人員隘寮溪沿岸利用空拍機空勘搜索，相關計畫還是需依今晚至明日天候狀況，隨時修正。

21日搜救隊除了順利將受困峭壁的5人救起，另外在下游的百米深潭尋獲失聯的41歲陳姓男子大體；22日則是順利將懸掛在懸崖的37歲彭女遺體搬下，直升機吊掛回屏東特搜大隊，目前剩下台南的蕭姓男子、台中的黃姓男子，以及台中的27歲陳姓女子共3人仍失聯中。