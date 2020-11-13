立委涉貪...陳超明助理收50萬現鈔擺家中　扯政治獻金：忘記處理

▲立委陳超明助理梁文一收現金50萬元拒認罪，稱是忘了處理政治獻金。（圖，資料照／記者游宗樺攝）

記者羅志華／台北報導

立委陳超明助理梁文一，涉嫌在前太流董座李恆隆行賄立委的過程中，收受50萬元，檢方依貪污罪起訴，北院13日開庭，梁文一否認犯罪，認為白手套郭克銘替李恆隆為爭奪SOGO經營權的請託，與後面的政治獻金是兩回事，而他自己收的50萬現金，則是因「忘記處裡」才會一直放在家裡。

梁文一表示，郭克銘2019年10月間，找他請陳超明協助開公聽會，也有談到贊助選舉一事，但他評估後，認為公聽會個案的針對性太重拒絕幫忙，陳超明本人，也在之後的會面裡拒絕。

梁文一回憶，郭克銘遭拒後沒放棄，請他繼續談，雙方保持聯繫，郭克銘曾為感謝之前幫忙洽談，要給他50萬元，但他回絕，表示替陳超明募款就好，直到郭克銘說12月18日，要在東吳大學辦公聽會，希望他跟陳超明可以署名參加，並幫忙找經濟部官員過來，而陳超明與時任經濟部長沈榮津很熟，便幫忙打電話協調，最後經濟部派商業司長參加。

梁文一指出，東吳公聽會當天，正好是立委候選號次抽籤，陳超明無法參加，而他在造勢活動後北上趕到時，公聽會早已結束，僅在現場順手簽到，後來因政治獻金的合法收取期限快到了，他才又向郭克銘詢問，和李恆隆見面後，對方當場給了50萬現金，要他看怎麼用在選舉上，之後又以別家公司名義，捐了100萬到陳超明的政治獻金專戶。

梁文一表示，以往政治獻金都是直接匯到專戶，他第一次收現金不知道怎麼處理，後來又因陳超明質詢口罩引發的爭議、紓困預算審查等事忙碌，才會把那50萬一直忘在家裡，他沒動那筆錢，也於偵查中繳交。

梁文依委任律師表示，根據李恆隆自白，他是與梁文一見面時聊得很愉快，又想起之前答應幫忙，才給梁文一50萬現金、又捐100萬政治獻金，顯然不是前面請託幫忙的酬勞，並不是行賄，本案將擇期再審。

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