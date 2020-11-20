集團千金體驗搬磚小妹　秀「千萬存款」工頭看傻！遭網起底全家慘了

▲曹譯文因經常分享「奢華名媛」生活在網路爆紅。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸網美曹譯文因經常分享「奢華名媛」生活在網路爆紅，她上月底再發影片，表示「瞞著家人」潛入自家的建築項目，體驗搬磚小妹的一天，稱現場所有人都不知道她是集團大小姐。此外，她還高調炫耀自己1550萬元（人民幣，下同，約新台幣6725萬元）的存款，引來網友炮轟，隨即有人踢爆她家族企業拖欠工程款的惡行。

曹譯文2018年起不時在影片網站嗶哩嗶哩bilibili等平臺發布影片，內容多為揭秘昂貴禮服、鑽戒等，塑造出一個「有錢的富二代」形象。

▲曹譯文到工地後，項目經理和項目監理親自出來迎接。（圖／翻攝自bilibili）

在10月24日發布的影片中，曹譯文一改以往風格，變成「搬磚小妹」進行打工體驗，稱所有人都不知道她是集團大小姐。不過當她抵達工地時，項目經理和項目監理皆親自出來迎接；當員工提示她不戴頭盔進工地要罰款時，她竟直接回應「這個罰價還是我們定的」，毫無隱瞞之意。

進入工地後，曹譯文先後體驗了混凝土工、鋼筋工和普通木工等工作，期間一名工頭評價她「消極怠工」，另一工友則稱「幹得可以」，她絲毫沒有收起傲氣，還向鏡頭稱「工頭的評價都帶滿了資本主義的酸臭味」。

▲曹譯文的炫富言論。（圖／翻攝自bilibili）

曹譯文隨後更表示，「房子收工的時候，我就跟爸爸說，我要哪一棟的哪一戶，因為那裡面有幾個釘是我釘的。」結束打工體驗後，工頭向曹譯文轉款200元日薪，此時她竟曬出自己1550萬元的銀行存款，看到的工頭露出驚訝不已的神情。

▲工頭向曹譯文轉賬日薪時，她曬出自己千萬存款，工頭不禁露出驚訝神情。（圖／翻攝自bilibili）

由於鏡頭從不同角度多次切換，因此被外界認為是故意擺拍的痕跡，此外影片甚至取名為《累嗎？累就對了，舒服是留給有錢人的》，顯示曹譯文對此次打工之旅的傲慢。事後有疑似工地人員的網友評論稱，為了要迎接「大小姐」，前一天還特地加班打掃。

影片曝光後引起輿論撻伐，「消費真正的打工人這種行為真的噁心死了」、「原來大小姐就可以隨意消費普通人」。網友也起底曹譯文一家，發現其父旗下建築公司為上海弘韜建設發展有限公司，目前身負過百條法律訴訟，包括施工合約糾紛、民間借貸糾紛、買賣合約糾紛等。

▲曹譯文家族一直參與海內外的重要建築項目，譬如參建上海迪士尼等。（圖／翻攝自微博）

據天眼查APP，曹譯文的家族企業上個月剛因32萬元的執行標的被列為被執行人，而這只不過是曹譯文銀行存款的2%。原來，當時弘韜建設將承包的防腐工程項目分包給一名為許大永的人，該工程的驗收結果為合格，但未支付近32萬元的工程款，一審和二審法院均判定弘韜建設應付相關的工程款。

輿論愈演愈烈，負責曹譯文相關商務的人員表示，對於現在外界的關注，他們「非常驚慌」，正在處理中，目前沒有辦法回應。

曹譯文隨後道歉，稱無意消費工人及其他土木工程的從業者們，但作為影片創作者在選題時考慮不周，無形中傷害了土木人們，「對此我誠懇道歉。」

▲曹譯文還和華為創始人任正非的女兒姚思為等人一起登上雜誌，該期封面人物幾乎都是富二代。（圖／翻攝自微博）

不過，遲來的道歉並沒有平息網友的憤怒，熱度不降反增，影片的關注度也越來越高，關注點也從土木工程的規範操作偏向曹譯文炫富，「女兒帳戶餘額上千萬，自己公司欠三十萬還不還」、「建築公司的賬一查一個准」、「她邊上那個戴眼鏡的還是請來的演員 之前上過相親節目的。。。」、「先讓一部分人富起來，先富再拿後富找樂子」。

還有網友說，「現在的富二代是越來越沒腦子了」、「你爹媽抓住機遇勤勤懇懇小心謹慎在低調中發家致富，被你們自爆個稀巴爛」、「可能就是因為富二代傻才讓階級沒有那麼固化吧」。