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5直播主被騙包養！人財兩失「不敢報案」...假富商掉錢包現形

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▲▼線上,追劇,滑手機。（圖／pexels）

▲至少5名女直播主被假富商騙包養，發生性關係後拿不到錢，也不敢報案。（示意圖／pexels）

記者劉昌松／台北報導

台北楊姓男子從去年起，在IG隨機私訊網美、直播主，開價10萬到70萬元不等價格佯稱包養，至少5名女子信以為真開房間等楊男去嘿咻，事後不但沒拿到錢，還有女子報案稱信用卡被偷走盜刷，卻對掉卡過程交代不清，台北地檢署檢察官直覺不對勁，仔細比對查出楊男長期騙砲詐財近200萬元，16日將通緝中的楊男起訴。

北檢查出，楊姓男子過去曾有2次被網美控告性侵的紀錄，但是都因網美沒有出庭指證，楊男因此2度獲得不起訴，直到日前，楊男的皮夾掉了被撿到警局，警方發現楊男皮夾內有許多其他人的信用卡，逐一通知，其中有名女子說自己的卡片遭盜刷，因此將楊男依詐欺罪送辦。

▲▼手機,追劇,視力,維他命,維生素,眼睛,隱形眼鏡。（圖／翻攝自PAKUTASO.COM）

▲楊男在ig隨機挑選網美、直播主丟私訊說要包養。（示意圖／翻攝自PAKUTASO.COM）

但是遭盜刷的女子一開始語焉不詳，只說楊男是自己的粉絲，可能在路上巧遇，擦身而過時掉了卡片被楊男撿走，掉卡情節離奇，讓承辦檢察官覺得必有隱情，經曉以大義突破心房，女子才終於開口表示，自己在2019年間，接到楊男私訊說願意用每月30萬元代價包養，還要女子自己先去旅館開房間，再偽造網銀轉帳紀錄翻拍給女子看，讓女子以為自己處於主場控制權後，開門讓楊男進房性交易。

承辦的檢察官因此以新事實新證據為由，重啟過去2件不起訴的的舊案，並查到楊男另外在桃園也有類似案件，一併移轉到台北地檢署偵辦，加上之後自行提告的被害女子，共5人到案說明受騙經過。

檢察官查出，30多歲的楊男只是個外送快遞員，從2019年起，在ig開設多個帳號，隨機找尋網美及直播主，以香港富商、色情仲介等多種身分，傳訊「有工作邀約，請私訊」，或者直接傳送1張整疊鈔票壓著紙條「我想認識你」的照片，表示願意以10萬到70萬元不等金額包養。

▲▼女孩,愛情,包包,出遊,網美。（圖／翻攝自pixabay）

▲直播主擔心被男友發現包養性關係，大多已刪掉和楊男的對話紀錄。（圖／翻攝自pixabay）

但是5名直播主被騙去發生性行為後，都沒有拿到錢，也不敢伸張，甚至怕男友發現而刪除過往對話紀錄，楊男先前到案時則拿出醫院診斷，聲稱自己性功能障礙，到房間後都是跟直播主表示，只是好奇開個玩笑，沒有真的要性交易，2人都在房間內純聊天。

檢察官不採信楊男辯詞，認定他詐騙5名直播主性交易對價包養費、開房費、盜刷信用卡費共近200萬元，依詐欺、偽造文書等罪提起公訴，並發函17、up等直播平台，希望業者提醒直播主不要再受騙，不過楊男目前因另案遭判刑定讞逃亡通緝中，由於有被害人稱，過去曾看到疑似楊男的帳號，在其他直播主ig留言，檢警仍在分析楊男被查扣的手機，追查是否有其他直播主受害。

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