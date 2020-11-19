新北即時交通資訊網全新改版　即時影像、停車場一指輕鬆搞定

▲新北即時交通資訊網全新改版。（圖／新北市交通局）

記者郭世賢／新北報導

開車出門就怕塞車、找不到停車位，全新改版的「新北即時交通資訊網」13日上線，把即時路況、CCTV即時影像、CMS即時資訊、停車場空位、YouBike站、公車動態等即時交通資訊結合在Google地圖上，還有新北歡樂耶誕城、老街等主題式交通地圖，讓民眾一指輕鬆搞定即時路況。

交通局交通管制工程科科長陳建成表示，因應網路資訊的發達和人手一機的時代，交通局於2015年建置「新北即時交通資訊網」，透過全市道路上的275具CCTV即時影像傳輸，並連結到公路總局和高公局的省道、國道，以及北北桃等縣市交通路況，讓民眾可上網查詢到最新即時路況外，還有停車場空位、YouBike站，甚至連氣象資訊也包羅在內。

陳建成指出，目前由於許多資訊需另開啟頁面連結，稍微耗時，為了讓民眾更方便、快速地掌握即時路況等訊息，「新北即時交通資訊網」全新改版，除了把原有的CCTV即時影像、停車場空位、YouBike站、公車動態等資訊等再加上全市120餘具CMS即時資訊和施工、Google路況等，全部結合在Google地圖呈現，不需再另開連結頁面，更快速地一指掌握交通訊息。

另外，配合新北歡樂耶誕城設計了主題式交通地圖，一點開就能清楚透過CCTV知道活動會場周邊交通路況、停車場還有沒有空位、公車動態和活動最新消息等。

交通局表示，全新改版的「新北即時交通資訊網」除了方便民眾能更快速地掌握即時路況外，交通局亦能透過後台監控管理CCTV、CMS等設備，一有故障或異常，就能即時發現、即時修復，不致設備空轉。網頁也將應景變換版面，讓民眾感受更便利、人性化的交通網頁服務。

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