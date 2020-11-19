▲汐止茄苳里長教作布口罩套，秋冬防疫守護里鄰健康。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

時序入冬，各國疫情再起，中央流行疫情指揮中心也於18日公布秋冬防疫專案，新北市汐止區茄苳里長葉雅惠深知口罩防護重要性，在今年7月起陸續開辦3場布口罩套DIY課程，教導里內爺奶3招速成布口罩套，並因應不同需求提供客製化教學，在里內掀起自製口罩熱潮。

葉雅惠表示，在里內提供生活實用教學課程逾10個年頭，每年免費開班4至5次，邀請各項專長老師教作環保袋、防蚊磚、洗衣粉及健康手工皂等生活實用小物，至今已超過1000人次學得製作技能。今年因應疫情，特別加開布口罩套DIY教學。

▲汐止茄苳里長葉雅惠今年連3場，邀請擁有家政專長的朱老師手把手教學。

葉雅惠說，口罩套搭配外科口罩使用，除了能有效阻絕飛沫，更能延長外科口罩使用時間；今年連3場都是邀請擁有家政專長的朱老師手把手教學，讓60位里民快速學會如何自製布口罩套，反應相當熱烈。

談起口罩套製作方法，朱老師進一步指導，在備妥剪刀、熨斗、針線、棉紗布料及25cm*2cm的紙板等材料後，首先依需求裁布，成人尺寸22.5cm*37cm，小孩為19.5cm*36cm，其次，製作耐燙紙型並依折數交疊熨燙，最後再對折縫邊，簡單3招，就能完成手作布口罩套。

參與課程的里民楊老太太表示，自製口罩套不僅經濟實惠，還可以選擇自己喜愛的花色，重要的是提供外出時相當程度防護力，非常感謝里長守護里鄰健康的用心。

民政局長柯慶忠表示，葉雅惠里長已連任四屆，曾榮獲2014年及2019年新北特優里長，凡事為里民親力親為，對里內高風險家庭及弱勢族群關懷更是盡心盡力，除家庭訪視，每周固定3天辦理老人共餐，更與慈濟合作提供爺奶健康蔬食料理，服務的熱忱深受里民肯定及讚揚。

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