陳耀祥喊話「讓公廣遞補52頻道」　政院幕僚：尊重NCC決定

▲NCC主委陳耀祥。（資料照／記者屠惠剛攝）

文／中央社

中天新聞位於有線電視平台的黃金頻位「52台」空出，行政院幕僚今天表示，政院高層注意到NCC主委陳耀祥提到，請系統業者給公廣新聞頻道一個機會的談話，覺得是很好的方向；但相關的頻道排定，完全尊重通傳會以獨立機關所做的決定。

NCC昨天決議中天新聞台不予換照，外界關注誰可以替補52台頻道。NCC主委陳耀祥表示，排頻部分是由系統業者提出，他呼籲系統業者給公廣集團新聞頻道一個機會，會再邀請系統業者溝通。

行政院幕僚晚間受訪表示，關於NCC主委陳耀祥昨天提到，請系統業者給公廣新聞頻道一個機會的談話，行政院高層都有注意到，覺得是很好的方向，但相關的頻道排定，完全尊重通傳會以獨立機關所做的決定。

不過，中嘉數位今天正式向NCC提出頻道移動申請，要將原本在85台的寰宇新聞台移動至52台；NCC已收到中嘉申請案並表示，移頻須經過審核，會審慎評估，也會把其他系統業者規劃納入考量。

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