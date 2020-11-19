搞丟6.5公斤安毒　調查局坦言「無毒品送驗需2人以上的規定」

▲立法院司法法制委員會19日安排「法務部調查局遺失毒品證物」專題報告。（圖／翻攝自國會頻道）

記者楊蕓／台北報導

調查局航業處基隆調查站人員去年查獲6.5公斤安非他命，東西卻離奇遺失，相關人員還吃案匿報長達一年，引發社會譁然。調查局19日在立法院司法法制委員會的專題報告中指出，目前沒有毒品送驗需2人以上的相關規定，調查局已著手研議制定送驗毒品之標準作業流程，務使毒品送驗達到嚴謹、確實及安全的要求。

立法院司法法制委員會19日邀請法務部部長率法務部調查局局長列席，就「法務部調查局遺失毒品證物」進行專題報告。

調查局專題報告指出，航基站去年3月9日接獲財政部關務數臺北關截獲移交6529公克毒品郵包案件，經航基站抽取部分樣品送交鑑識科學處初驗，結果顯示含有二級毒品甲基安非他命成份，航基站隨即立案偵辦，並於去年3月11日報請桃園地檢署指揮偵辦，但該毒品郵包收貨人疑因另批毒品遭查獲，本案經投遞數週遲未有人出面領取，無法查知本案毒品收貨人實際身份。

專題報告說明，航業處處本部今年11月與航基站核對毒品積案時，發現本案至今未偵結，要求航基站儘速辦理毒品送驗，才知毒品已遺失。

根據承辦人詹姓調查官稱，去年11月，委託鄭姓調查官將該毒品送至調查局鑑識科學處進行成分及重量鑑定，而毒品是在送驗過程中遺失，當時有向緝毒組徐姓組長，及時任航基站業管林姓副主任口頭報告，因徐組長、林副主任等人擔心遭追究責任，未再向上陳報。

報告指出，因本案不排除相關人員涉及刑事責任，11月15日將本案移由調查局北部地區機動工作站立案偵查，並報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦。並已將航基站張主任、莊督察、時任林副主任（現任航業調查處科長）及徐組長4名主管幹部調離主管職務。

針對媒體質疑航基站違反毒品送驗需2人以上的規定，調查局表示，經查並無相關規定，調查局毒品防制處已著手研議制定各外勤調查處站品送驗毒品之標準作業流程，務使毒品送驗達到嚴謹、確實及安全的要求，並要求外勤處站主管每三個月會同駐區督察逐案盤點扣案毒品，並將盤點結果報局核備。

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