國民黨團10度杯葛　今告發蘇貞昌、丁怡銘「散播食安謠言」

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢，國民黨團繼續杯葛。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

行政院長蘇貞昌17日第10度赴立法院進行施政報告，再度遭到國民黨團杯葛。國民黨團上午在議場召開記者會批評，行政院近期從小編做梗圖攻擊在野黨，到前發言人丁怡銘公開在行政院會記者會上造謠，「越出越多包」，國民黨團除了將告發丁怡銘、蘇貞昌違反《食安法》46條之一，散布不實訊息妨礙食安，也宣布會繼續堅持佔議場。

▲民進黨團幹事長鄭運鵬禮讓國民黨立委謝衣鳳坐主席位。（圖／記者屠惠剛攝）

黨團總召林為洲表示，行政院近兩週爭議不斷「越出越多包」，從小編做梗圖攻擊在野黨，到前發言人丁怡銘公開在行政院會記者會上造謠，民眾檢舉後刑事局竟說不用辦，如果按照丁怡銘這種標準，將來只要被說散佈假訊息，就比照丁怡銘模式，道歉、刪文就好了，天下有這種道理？

國民黨立委江啟臣呼籲，行政院要謙卑面對人民，不是丁怡銘下台後事情就解決了，他痛批，政府從突襲宣布開放萊豬進口，到政院小編團隊做梗圖、造謠傷害牛肉麵店家等行為，凸顯政府行政態度傲慢，這已經不是只有發言人個人的問題，總統蔡英文過去講的謙卑沒有做到，國民黨團拒絕的不光是萊豬，也要拒絕不懂謙卑的政府。

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢，民進黨團今提前搶佔主席台。（圖／記者屠惠剛攝）

林為洲表示，行政院從偷偷做梗圖被抓包，到丁怡銘公開造謠指北市牛肉麵節冠軍麵店用萊牛，為了自己的政治目的犧牲店家商譽，「蘇貞昌難道不知道丁怡銘開記者會的內容嗎？如果蘇貞昌是幕後指使者，丁怡銘只是開記者會的主持人」，國民黨團今天將正式向地檢署告發蘇貞昌、丁怡銘，違反《食安法》46條之一，散布不實訊息妨礙食安，造成公眾或個人利益損害。

其他人也看了這些新聞...

►快訊／江啟臣再爆：行政院趕走國傳司 丁怡銘將率小編部隊進駐

►快訊／高虹安點名：行政院做梗圖的就是「王牌小編」周家鴻

►牛肉麵老闆出面稱「沒傳簡訊給發言人」 丁怡銘回應了

更多相關新聞...

►影／丁怡銘為牛肉麵風波請辭 李孟諺：他另有生涯規劃

►丁怡銘請辭後揭心情「我不該成團隊負擔」 牛肉麵老闆鼓勵簡訊曝

►快訊／行政院「網軍事件」書面報告288字曝光...加封面僅2頁

►振興一下我們的美麗