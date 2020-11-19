「運動不難，難的是開始」跟著熱血跑者這樣做　12天健康有感

▲健康是最重要的財富，相約運動更是時下最潮的聚會模式！白蘭氏號召更多人一起加入好玩的「12天新生活健康事」行列。（圖／白蘭氏提供，下同）

消費中心／綜合報導

在充滿外在威脅的2020年，運動風席捲全台，定期去健身房報到的人越來越多、路跑團也越發盛行，相約運動更是時下最潮的聚會模式，健康是最重要的財富，你動起來了嗎？還是始終還沒踏出開始這一步? 無論是為了緩解生活壓力、顧好自己的身體健康、或是要照顧全家人，看到身邊的人都開始付諸行動為健康起跑，你還不加入嗎？

▲想放棄時告訴自己「再撐一下」，就能超越昨天的自己。

路跑近年成為一種趨勢，簡單的進入門檻成為現代人的運動首選，跑步人人都會，但能堅持著一直跑下去不容易，參與路跑團的跑友們彼此分享堅持跑下去的心法，有「路跑女神」之稱的雷理莎表示，一開始跑步的時候，每天都會有理由想逃避，但只要跨出第一步，身體自然會帶著你去你想去的地方；跑友也分享，進步就是跑下去的最大動力，用循序漸進的方式讓自己培養起運動習慣，想放棄時告訴自己「再撐一下」，就能超越昨天的自己。





▲跑友分享自己跑完步後喝瓶鷄精，疲勞比較容易恢復。

白蘭氏鷄精今年特別和知名跑團森林跑站攜手合作，呼籲全民運動搭配補充有抗疲勞和免疫調節雙認證的鷄精，由內而外強化免疫力，讓你的健康加倍。親身體驗過的跑友笑答「沒力的時候看到鷄精眼睛會發亮，喝完可以再衝」，更有人分享自己喝了鷄精之後，運動後疲勞也比較容易恢復，連平常上班前喝也會讓精神狀態更好；雷理莎也透露自己的備賽秘訣：「賽前喝鷄精維持免疫力的水準，才能有健壯的身體達成自己想做的事。」要好好維持身體健康，除了運動之外，日常生活的營養補充不可少，現代人生活忙碌、久坐少動，飲食習慣也經常處於不規律的狀態，好不容易打起精神要運動，卻總是難以堅持、或感到疲勞不堪，常常感覺心有餘而力不足。白蘭氏鷄精長期推動「12天新生活健康事」，呼籲運動搭配喝鷄精強化免疫力，白蘭氏鷄精具有國家健康食品免疫調節及抗疲勞雙認證，產品說明也指出，白蘭氏鷄精接近原型食物，且液態讓營養更好吸收，專業營養師建議一早時飲用，吸收效果最好。

為了號召更多人一起加入「12天新生活健康事」的行列，白蘭氏鷄精更在Instagram推出「新生活運動宣言」濾鏡活動，讓運動變成更好玩的事!勵志梗句讓網紅們紛紛加入宣示行列，「運動不難，難的是開始」、「人生在走、體力要有」，不時也喊聲「SOS！請支援體力」，只要繼續下去，「堅持，讓我對未知免疫」。有什麼比健康更重要？開始新生活永遠不嫌晚，現在就動起來並參與「新生活運動宣言」IG濾鏡活動，還有機會把超夯的INO小錘按摩槍和白蘭氏雙認證鷄精帶回家！(活動詳情請見白蘭氏官方IG @brands_tw)

