日韓都瘦子全因為「2關鍵」？　網曝1真相：台灣人怎麼可能不胖

▲台灣太多美食，大家都吃太好。（示意圖／資料照）



記者黃可昀／綜合報導

日本或韓國人都比較瘦？一名網友認為，日本與韓國的明星身材都很好，「就連路上行人普遍都是精瘦型居多」，台灣則比較多中廣或梨形身材，不禁讓他好奇，日、韓人民維持身材的祕訣是什麼，「是因為天氣還是因為習慣啊？」

原PO在PTT表示，他觀察到台灣的中老年人很大比例有「肥胖問題」，日韓卻不少中老年人身材精實，他從網路上找到2種說法，一派是歸因於「天氣」，因為日韓氣候較冷，「所以身體每天都要額外燒熱量來維持恆溫」，所以能長期維持好身材；另一派則認為是「走路習慣」，日韓多數都是通勤為主，每天都會走很長一段路搭車，「之前看統計，日韓平均每日都走將近1萬步左右，走1萬步在台灣幾乎不可能！」

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▲飲食還是佔最大主因。（示意圖／記者陳俊宏攝）



最多人提出2大可能性，飲食與運動習慣，「走路量差太多了，台灣人是慣壞，去巷口也要騎機車，稍遠一點就要汽車」、「那香港新加坡不就全都胖子？不要在那邊扯溫度，就是台灣愛人不愛運動又懶」、「外食份量吧，每次吃外面便當飯都超多，不胖才怪」、「外食拉，台灣的外食油爆了。」

一名網友回文指出，影響身材的原因飲食佔7成、運動佔3成，台灣人常常三餐又外加消夜、下午茶，甚至走幾步就有手搖飲料店可以買，「隨便都超過基礎代謝，怎麼可能不肥？」很多韓國人都習慣不吃早餐，日本的早餐也相對清淡，且日韓運動風氣較盛行，「台灣人怎麼可能不胖？」