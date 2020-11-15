中國肥胖者數量超過美國　科學家：情況會越來越糟

▲來自英國，任職於中國科學院的科學家，提醒中國民眾的肥胖問題。（圖／達志／示意圖）

記者陳政錄／綜合報導

正當新冠肺炎疫情於全球肆虐之際，人類的肥胖問題也不容忽視。在近日深圳舉行的「中國國際高新技術成果交易會」上，任職於中國科學院的科學家約翰·羅傑·斯彼克曼表示，由於中國的總人口很多，肥胖者數量已經超過美國，「這個問題是非常嚴重，而且並不會自然消退，只會變得越來越糟」，呼籲各界盡快採取行動。

約翰·羅傑·斯彼克曼來自英國，現任職於中國科學院，擔任其深圳先進技術研究院能量代謝與生殖研究中心的首席科學家。他在出席第22屆高交會時發表演說。





▲約翰·羅傑·斯彼克曼。（圖／取自新浪財經）

斯彼克曼提到，雖然中國肥胖者占總人口的比例不多，只有不到13%，但中國總人口多，導致數量已經超過美國，且中國學齡兒童的超重和肥胖趨勢，就是不停地在一年比一年增加。

他說，新冠疫情會消退，但是肥胖症仍然會繼續惡化下去，不僅對人類造成危害，對經濟也會有影響，因此「我們必須要行動起來」，用科學方式解決這個關乎公眾健康的肥胖症問題。

斯彼克曼還說，光運動並不是減重的好方式，改變飲食攝入是一項重要的課題。他並舉多年曾做過的研究為例，表示有30個人在監督下，進行12周的運動，其中改變飲食習慣者，更能達到減少體重和脂肪的目的。

他說，目前人類數量增長不是很快，但是肥胖者增長的非常快，使得在中國，肥胖真的成為一個問題。

事實上，若把身體質量指數（BMI）超過30者視為「肥胖」或「過重」，據醫學雜誌《柳葉刀》2016下半年時發布過的調查，當時中國就以擁有4320萬肥胖男性、4640萬肥胖女性，超過美國，位居世界首位。

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