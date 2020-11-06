IG爆紅濾鏡讓你「玩」出好體力！網紅瘋傳「新生活運動宣言」　點名挑戰你敢接？

▲白蘭氏推出IG濾鏡「新生活運動宣言feat. 白蘭氏」，許多KOL爭相挑戰。（圖／翻攝自Instagram「@cascas0326」、「@yuamin9yu_k」）

消費中心／綜合報導

IG限動已成風潮，打開IG第一件事一定是點開上方的限時動態，滑滑有什麼新的濾鏡跟特效，身邊的朋友、閨蜜、網紅都藉由IG限動營造出與眾不同的個人風格，每每有新濾鏡出現都要第一時間傳給姐妹們一起更新。社會在走、濾鏡要懂，近期IG上熱度最高的貼文多半是運動和健康相關po文，舉凡健康飲食、運動、養身等內容都是網友最關心的話題，由於今年疫情的影響下，運動、健康飲食已成新趨勢。而「新生活運動宣言feat. 白蘭氏」濾鏡也跟上熱潮，以暴風之姿竄紅於網紅界，鼓勵網友多運動、喝鷄精，為健康打底，長期維持免疫力，網紅們透過簡單有趣的方式響應健康新生活的挑戰，粉絲們更是為之瘋狂、爭相轉發，你跟上了嗎？

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▲「運動不難，難的是開始」你開始了嗎？（圖／翻攝自Instagram「@dcrandy1900」）



▲體力不夠？那就來瓶白蘭氏雙認證鷄精即時支援！（圖／翻攝自Instagram「@phillyli」）



限動很適合用來分享當下的心情或是水逆的鳥人鳥事，網紅們喜歡利用各種濾鏡特效進行「每日挑戰」，尤其是運動這檔事，沒有一點挑戰的目標，要維持運動習慣總是有點難，「把每一天過成一種挑戰」是這世代的新顯學，最近討論熱度急速升溫的濾鏡就屬白蘭氏推出的「新生活運動宣言feat. 白蘭氏」，藉由多個一針見血的超有哽語錄，把運動變成一件有趣的事。點開濾鏡，「運動不難，難的是開始」直接戳中你的心！熱愛運動的網友們紛紛試用起來，不管是騎腳踏車、上健身房、或是在晴空萬里時跟朋友單挑一場鬥牛，就連日常生活中的補給，白蘭氏都佔有一席之地，但「人生在走，體力要有」，已經快要沒力？「SOS！請支援體力」告訴自己再撐一下，你就會變得不一樣；雖然「堅持，說起來都是淚」，但是每天堅持一點點，長時間下來改變會很明顯，堅持練出好體力，強化免疫力，讓你對未知免疫！現在就用最潮的「新生活運動宣言feat. 白蘭氏」濾鏡跟好友們一起互相激勵，每天動起來挑戰自己的極限，「認真起來，連自己都怕」！



瞬息萬變的2020，外在環境風險多，培養運動習慣很重要，今年，你為自己的健康做了哪些事？只要動起來，就算還沒變成巨巨，但也正走在對的道路上，認真鍛鍊身體之餘，強化免疫力才是最關鍵的根本之道，尤其是壓力大、生活作息不正常的現代人，都是免疫力低下的高風險群，強化免疫力並非一蹴可幾，需要養成長期好習慣，隨著後疫情時代健康意識抬頭，網紅們積極分享「新生活運動宣言feat. 白蘭氏」IG濾鏡，號召網友們每天運動、喝鷄精開始邁向健康新生活！

▲快跟白蘭氏一起用「新生活運動宣言feat. 白蘭氏」濾鏡邁向健康新生活，再把好禮帶回家。（圖／翻攝自Instagram「hellovic0202」）



許多網友也表示「有喝真的有差」、「運動前喝雞精提升體力專注力」、「運動完喝可以消除疲勞」，也有網友指出選擇白蘭氏的關鍵原因，「因為白蘭氏雙認證鷄精有國家食品免疫調節＋抗疲勞雙認證」！除了作為運動前後的營養補給，白蘭氏雞精無論是當早餐或是熬夜唸書、加班時的宵夜都很適合，甚至是用來入菜都很可以，小火鍋湯頭加入一瓶營養美味大滿分。11/2～12/15跟著白蘭氏鷄精的「12天新生活健康事」增強抵抗外在環境的能力，馬上追蹤白蘭氏官方IG帳號「brands_tw」、公開帳號在IG限動使用「新生活運動宣言feat.白蘭氏」濾鏡、分享限動並標記白蘭氏官方IG @brands_tw ，就有機會把團購超難搶的頂級按摩槍＋雙認證鷄精帶回家。



現在就發漏網紅們動起來，一起玩濾鏡！►►► https://pse.is/38lpgl