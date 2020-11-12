智慧竹塹城領先全國　示範推動廚餘及資源物智慧回收行動

▲（109）年規劃垃圾回收清運模式融入智慧城市概念，再次搶先全國。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

隨著科技進步、生活型態改變加上工作時間不固定，生活垃圾的回收處理方式也應與時俱進，加入雲端管理概念，邁進智慧回收科技。環保局鑑於新竹市為智慧、科技大城，今（109）年規劃垃圾回收清運模式融入智慧城市概念，再次搶先全國，將廚餘及資源物自動回收設備導入民間單位，媒合設置昌益大器四方社區及聯發科技股份有限公司等2處示範點，提供更智慧、更便民、更節省清運人力的回收方式，大獲社區住戶與企業員工肯定。

新竹市環保局副局長洪明仕表示，今（12）日於大器四方社區辦理風城智慧2.0示範成果記者會，本次配合試運行的廚餘自動回收設備，係透過悠遊卡感應開啟投入口，民眾不須動手開桶蓋，倒入的廚餘秤重後，隨即進入1~10℃之冷藏空間，搭配除臭技術與電動氣密門，杜絕廚餘異味逸散於空氣中，有助維護示範單位廢棄物回收空間之環境品質，另可自行設定滿位警示，社區透過雲端接收通知，即可提醒回收業者清運。資源回收機則搭配本市無人回收站的設備機台，具備壓縮減容功能及回收點數累積兌換回饋機制。

大器四方社區受訪住戶表示，因為社區的資源回收室位於地下室，空氣較不流通，空間中常充斥著廚餘的味道，夏天更是令人很難忍受，還會孳生蚊蟲。自從有了廚餘自動回收設備後，不僅大幅降低難聞的異味，還不用碰到骯髒的廚餘桶蓋，連小孩都不會抗拒倒廚餘了。

聯發科技公司員工多數常用的是資源回收機，受訪員工表示，回收還有集點活動，讓人覺得丟垃圾變得更有趣；另有員工表示，透過自動回收機可以辨識回收材質，也不須花力氣壓扁即可以輕鬆省力收集瓶罐，對整體環境清潔很有幫助。

洪明仕表示，今年新竹市不僅領先全國推出智慧回收清運示範運行概念，同時示範社區的廚餘也進入全國首座高效廚餘回收廠製成堆肥。本次示範計畫徹底改變傳統收集清運方式，所使用智慧回收設備機具，具備減容、減積、無異味、雲端數據管理及物聯網系統等優勢，主要希望將垃圾回收工作融入智慧城市的概念，乃垃圾回收智慧化世代之先期計畫。本次示範計畫結束後，環保局將持續積極向中央單位爭取經費，以擴大推廣智慧回收方式，逐步實現垃圾智慧回收、全民綠生活的美麗願景。