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走進菜市場「買菜兼看展」　竹蓮市場開展

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▲新竹市長林智堅邀請大家走進菜市場「買菜兼看展」。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅邀請大家走進菜市場「買菜兼看展」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

邁入第三年的「竹塹三態子守護祭」，今天（28日）起自11月1日，於竹蓮市場開展，兩大主題「看不見的水」與「海廢市集」，從蔬菜水果、土壤一路往下看見地表下18公尺的地下水，了解土壤及地下水污染，也省思人類製造的垃圾為海洋造成的負擔。新竹市長林智堅表示，近日因旱季缺水，保護水資源尤其重要，生活中有許多看不見的水，他誠摯邀請大家走進菜市場「買菜兼看展」，用買菜時間看見水、了解水也更珍惜水。

林智堅表示，全球四分之三是海洋，台灣是四面環海的海島國家，「我們都是海洋的子弟」，中央也制定「向海致敬」政策，珍惜水資源、也要疼惜大海，包括逐漸枯竭的漁業資源，過去長時間人類習慣把廢棄物丟到海洋裡，但這些東西並沒有消失、都一直存在，他也特別感謝海洋巡守隊的努力，全力維護環境與撿拾海洋廢棄物，而這些都是人類要共同面對的課題，希望藉由直接的行動傳達教育的意涵。

林智堅談及，今年的三態子守護祭很特別，辦在新竹市婆婆媽媽最喜歡的竹蓮市場，他也感謝竹蓮市場董事長吳家政的支持，過去只有短短一天活動，今年接連五天在菜市場辦展覽，因環保議題與每人息息相關，盼展覽進入市場可以接觸更多人，他邀請爸媽來到市場時，不僅購物、買菜，更可以帶著孩子體驗與了解海洋，尊重地球永續發展的目標。

林智堅逛展時，更親自觸摸新竹各地的土壤，包括南寮沿海地區、朝山國小、香山區農地、香山體育場、民族公園及新竹科學園區的土壤，用手感受土壤的溼度，了解土壤與水、作物的關係。走到海廢市集時，林智堅市長詢問新竹市環保艦隊最常撿到的海洋廢棄物，是較輕、易漂浮的保特瓶和保麗龍。

市府表示，自107年起新竹市連三年推出「竹塹三態子守護祭」，從水水水「河川」、海海海「海洋」到今年坔坔坔「土壤地下水」，有系統地傳達水環境永續的重要性。

今年展覽在菜市場展出，以貼近民眾生活的角度出發，帶大家看見生活中「看不見的水」，同時也了解購物過程產生的垃圾，會對海洋造成的負擔，讓民眾省思，即使是生活中的小小動作，都會對整個環境造成巨大的影響。

市府指出，展區設計成從地表到地下水的概念，從市場中常見的蔬果攤展出常見蔬果的含水量，再到介紹土壤的「土土土種苗行」，讓大家親手用新竹的土壤種下菜苗，接著是「水水水加水站」，看見新竹地下水的樣貌，最後來到「水質雜貨舖」，看見守護看不見的水的背後功臣──環保局的水土檢測團隊。

本次在市場開展，也藉機讓民眾知道，採購蔬果的過程，一次性的塑膠製品後隨意丟棄最終進入大海，影響海洋生態。市府說明，展覽第2主題，以市集型態展出海洋廢棄物的清除情況，用海廢的產出來源和生命週期等「生產履歷」，提醒海廢的累積及反覆污染，更用皮影戲演出環保繪本「小海龜的逆襲」，讓民眾在市場這樣的廢棄物生產源頭的場域，省思海洋污染問題。

環保局表示，竹塹三態子守護祭聯合特展在竹蓮市場1樓（竹蓮街15號）開展，展期今天（28日）起至11月1日，為推廣大眾認知土壤及地下水資源的重要性，並鼓勵選用安全農地生產的農產品，每天限量發送蔬果組100份，5天展期總計500份，歡迎大家來看展並支持農產品。

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