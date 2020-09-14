竹市推廣「養雞除草」豐收！風草農園年產萬顆有機鮮蛋

▲「風草農園」年產1萬顆有機鮮蛋。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為推廣用生態方式管理雜草、削減除草劑的污染，新竹市環保局在焚化廠入口處海濱路旁的閒置空地，建置非農地環境雜草管理示範基地「風草農園」，以養雞、種菜達到雜草管理目標，去（108）年11月啟用至今，幫忙除草的母雞在無污染的環境下生活，產出大量的雞蛋，每年有1萬顆有機鮮蛋回饋給維護環境的志工。環保局表示，今（109）年9、10月共有10場教育宣導課及參訪活動，學成後還能把技術帶回社區或自家庭院，歡迎市民一起上網報名。

新竹市環保局長江盛任說，除草劑雖可短期解決雜草問題，但是噴過除草劑後的土壤與水源都會受到污染，為讓民眾瞭解除了除草劑以外的其他管理雜草方式，建置非農地環境雜草管理示範基地「風草農園」，將原本雜草叢生的空地，結合養雞、可食地景、青草液肥等策略，營造出兼顧雜草管理、安全食物產出與景觀美質的生態農園。

環保局表示，風草農園於去（108）年11月啟用，每年完成500人次宣導示範，總占地約 1,000 平方公尺，打造友善土地與健康安全的永續生態。運用回收棧板製作高架菜畦，以及使用漂流木、蚵架竹材製作曼陀羅花園，讓原本要進入焚化爐的廢棄物，當作可食地景的填充資材，同時展現循環經濟及城市美學，種植可食作物及香草花卉，總計超過80種、8百多棵植物。透過雞隻啄地、啄食雜草的移動特性，達到去除雜草的效果，還有利用雜草製作青草液肥，幫助土地形成腐質土，讓土壤變得更肥沃。

環保局也持續邀請社區居民參與，目前在6名志工的認養管理下，各種可食作物及香草花卉生機盎然，並有產蛋雞30餘隻、退休母雞及觀賞用雞隻10餘隻。除了平時協助除草外，生長在健康無毒的自然環境中，每天更可產出30顆以上新鮮雞蛋，每年可產1萬顆雞蛋。產出的雞蛋與蔬果由志工或附近民眾購買，盈餘除提撥作為示範地的營運基金外，參與志工也可獲得分享。

風草農園的志工召集人黃清姚現年62歲，目前已退休，過去是生鮮超市的業務主管，她深感除草劑的危害，得知風草農園需要志工，便自願擔任召集人，召集鄰近5位社區媽媽，共同經營維護風草農園，為環境盡一份力量。她說參與的媽媽們都很珍惜接觸土地的機會，看到種下的花草作物欣欣向榮，收養的瘦弱老母雞羽毛越來越漂亮，生氣蓬勃在農園裡吃草捉蟲，就是最好的回報。

環保局表示，為分享兼顧食物生產、景觀美質與雜草管理的成功經驗，今（109）年9、10月規劃10場教育宣導課程與參訪見學活動，每場次120人，完全免費，歡迎市民踴躍參加體驗環保綠生活。活動詳情請查詢https://csa.twagroecology.info/wind-weed-wild/，活動報名網址https://reurl.cc/odeXYg。