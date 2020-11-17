　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

澳門明年繼續發3.5萬元給全民！無懼博彩產業「幾乎歸零」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼澳門。（圖／CFP）

▲澳門博彩產業嚴重受疫情衝擊。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

澳門博弈產業受新冠肺炎疫情嚴重衝擊，營收不到過去的一成，澳門政府的財政收入也大幅下降，但澳門特首賀一誠仍在16日宣布，明年將維持「現金分享計劃」，繼續發放給每一名澳門永久居民1萬澳元（約3.5萬元新台幣）、每一名澳門非永久居民6千澳元（約2.1萬元新台幣）。

▼澳門特首賀一誠。（圖／澳門新聞局）

▲▼澳門,澳門特首,賀一誠。（圖／澳門新聞局）

賀一誠16日在澳門立法會發表新一份年度施政報告，介紹了2021年的惠民措施，包含全澳門居民都可享受的「現金分享計劃」「醫療券」，以及「非強制央基金個人帳戶」等。

賀一誠表示，今年是第五屆澳門政府全面展開施政的開局之年，也是極為艱難且極不平凡的一年，經受了新冠肺炎疫情所帶來的前所未有的重大考驗，澳門經濟出現嚴重衰退，旅遊博彩業收益首當其衝而大幅度萎縮，各行各業亦深受影響，大中小企業都面對各種各樣的困難和挑戰，政府財政收入大幅下降，廣大居民就業和生活承受較大的壓力。

賀一誠指出，在中央政府的大力支持下，澳門政府有效落實「抗疫情、保就業、穩經濟、顧民生、推改革、促發展」的施政總體方向，團結全澳居民眾志成城、共克時艱，「我們始終將保障居民生命安全和身體健康放在首位，快速有效地採取了一系列抗疫措施，最大限度地防控疫情擴散，取得了來之不易的抗疫成效，從而為經濟社會秩序的恢復奠定了基礎。」

▲▼澳門,澳門特首,賀一誠。（圖／澳門新聞局）

賀一誠提到，同時，澳門政府將採取積極有效措施，努力保持經濟社會的穩定，「既定的施政工作基本按部署展開，一些工作取得了新進展、新成果，社會各界為此齊心協力、同舟共濟、守望相助，展現了澳門一直以來的優良傳統。」

賀一誠強調，面對新的形勢和任務，澳門政府將堅定踐行「一國兩制」、「澳人治澳」、高度自治的方針，堅決維護憲法和澳門基本法確定的特區憲制秩序，堅決維護中央對澳門特區的全面管治權，穩步推進特區各項建設。

賀一誠還說，一方面，澳門政府將慎終如始，持續關注疫情發展變化，堅持不懈地做好疫情防控工作，抓緊抓實抓細，毫不放鬆；另一方面，凝聚各界力量，強基固本，興商惠民，迎難而進，着力振興經濟，扶助中小企業，保障居民就業，穩定居民生活，盡快恢復經濟社會正常發展，切實促進經濟適度多元，推動公共行政改革，積極參與粵港澳大灣區建設，融入國家發展大局，努力開創特區發展新局面。

ET快訊
跟風買6張台積電！一早慘賠8萬淚崩　網搖頭：搶當大學長
嘉義女一次被拔20顆牙　隔天昏迷送醫不治
快訊／信義區寶徠花園「1女墜落」！陳屍豪宅中庭
快訊／陳昇長腫瘤住院！　宣布取消跨年演唱會
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸證監會：螞蟻重啟上市取決於「政府如何重組監管框架」

澳門明年繼續發3.5萬元給全民！無懼博彩產業「幾乎歸零」

中學生在家拍「偷吃禁果」影片外流　學校負責人證實身分

胡錫進：RCEP完成簽署「讓台灣緊張了！」

人幣兌美元中間價6.5762　創30個月新高

寫作業被辱罵！　中學男「菜刀刺死媽媽」冷靜換衣到朋友家借睡

台灣漫畫大師蔡志忠出家少林寺　「法號釋延一」

林鄭再談取消議員資格　引用鄧小平發言「治港必須是愛國者」

王岐山再度現身談經濟：中國將全面擴大開放成為世界市場

「感覺有東西頂肛門」　他爆痛就診痔瘡卻被取出3公分魚骨

李燕轉當上班族「年收破億」　排斥結婚：生孩子我一輩子無法做

國小妹西門巧遇52歲羅時豐超興奮　下秒舉動神反轉...急call爸媽

信撿到槍嗆鄭元暢「你那麼胖」XD　上節目「要準備2星期」：我要減肥

花蓮太魯閣白楊步道看壯闊美景 經7隧道跟蝙蝠一起水濂洞探險

轉角遇到車！台中3機車高速衝出　巷子口「撞成一團」騎士重摔在地

把病房變健身房！癌末男狂操身體　奪健美冠軍...醫生驚：肌肉太發達

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

不捨96歲失智夫晚年獨留養老院　91歲妻驚喜入住...兩人激動相擁

Ella「堅持自然產+不打無痛」：我神經病　快40歲突想第二胎...「勁寶太可愛」

昨晚喝太多？睡成黑糖Q麻糬 扶起牠又軟掉...黃金鼠堅持賴床

陸證監會：螞蟻重啟上市取決於「政府如何重組監管框架」

澳門明年繼續發3.5萬元給全民！無懼博彩產業「幾乎歸零」

中學生在家拍「偷吃禁果」影片外流　學校負責人證實身分

胡錫進：RCEP完成簽署「讓台灣緊張了！」

人幣兌美元中間價6.5762　創30個月新高

寫作業被辱罵！　中學男「菜刀刺死媽媽」冷靜換衣到朋友家借睡

台灣漫畫大師蔡志忠出家少林寺　「法號釋延一」

林鄭再談取消議員資格　引用鄧小平發言「治港必須是愛國者」

王岐山再度現身談經濟：中國將全面擴大開放成為世界市場

「感覺有東西頂肛門」　他爆痛就診痔瘡卻被取出3公分魚骨

林韋君「拉黑狂粉」遭報復！　臨演拍戲挑撥...點開FB頭貼傻眼

中職／劉貴元還想回饋基層　體驗林桑訓練真的嚴厲

季辛吉警告拜登：重建中美溝通管道　否則面臨「一戰規模」災難

陸證監會：螞蟻重啟上市取決於「政府如何重組監管框架」

美和華興傳承菁英賽　兩隊先發OB超過千歲

哈登想去籃網難度極高　名記曝：得拿KD或厄文來換

蔡英文細數谷歌、微軟在台投資狀況：台美貿易總額已超印度

中職／胡金龍開放接觸及交易　統一獅：不考慮

摩鐵大亨換人當？3大必搶優勢　全台7間摩鐵交易、6間建商買

台中公車10元搭到飽！這3種人不限里程享優惠　新制明年上路

「痘坑異空間」拉出超長QQ毛！　分泌物狂噴...擠痘醫生：停不下來

大陸熱門新聞

女護理師為已婚副院長1年墮胎2次！跪姿上吊亡

22歲護理師拒男友求歡　隔天看豬排多個洞

老人出殯　3兒子2媳婦竟同時身亡

兒子出生3天　嬤拿回奶湯泡給他喝

護理師遭性侵愛上！　已婚副院長家樓頂上吊亡...渣男慘況曝光

4惡匪「輪流性侵」人妻　8hrs後殺害

88歲翁立遺囑　千萬房產全給水果攤老闆

台灣漫畫大師蔡志忠出家少林寺　「法號釋延一」

抗日劇「塗髮膠」被罵到停播　劇組回應！

婆婆流連街頭、住垃圾屋　一查竟是「千萬炒樓王」

女磕頭跪拜爸爸墳墓　親弟衝出「鋤頭狂敲」砸死她

「他趴懸崖邊情緒興奮」　生還妻首次口述被殺細節

好心幫男同事搬貨！2名正妹OL慘遭分屍

八路軍拋媚眼住別墅、護士穿緊身衣　奇葩抗日劇「下場慘」

更多熱門

相關新聞

賀一誠：澳門將完善國安法律制度

賀一誠：澳門將完善國安法律制度

面對香港近期諸多紛擾，澳門持續扮演大陸官方眼中的「模範生」。澳門特區行政長官賀一誠16日於當地立法會，發表2021年施政報告，他強調要落實維護國家主權、安全和發展利益的憲制責任，不斷完善維護「國家安全」的法律制度和執行機制，並把握機遇，主動對接「十四五」規劃。

下場曝光！英9成賭客「押川普連任」下注224億元

下場曝光！英9成賭客「押川普連任」下注224億元

拜登賭盤勝率「漲破87％」持續飆高

拜登賭盤勝率「漲破87％」持續飆高

神秘賭客「押注1.4億」挺川普贏！

神秘賭客「押注1.4億」挺川普贏！

新疆疫情升溫　澳門要求入境隔離

新疆疫情升溫　澳門要求入境隔離

關鍵字：

澳門博彩博弈

讀者迴響

發燒話題

雙11 美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

男剝蝦一半倒地斷氣！店家目睹全收驚

即／北海科大20歲女學生偕男友燒炭雙亡

拜登曾投書：美國沒義務協防台灣

教授戀小10歲學生　教育部：停止系上經費補助1年

車位都省了！「美濃日常」水溝停車法曝光

快訊／新莊死亡車禍！「血溝」畫面曝光

女護理師為已婚副院長1年墮胎2次！跪姿上吊亡

姊妹淘赴約遭大屠殺　她「躲閨蜜屍旁4hrs裝死等救」

即／台南成大男學生租屋處輕生亡

22歲成大生輕生亡　水從屋內流出來

新莊女騎士4秒被輾斃！驚悚3撞畫面曝

5歲男童睡夢中名下多一棟房！　阿公現金一次付清

李燕「斷食3天」瘦一圈

小三纏大亨6年生三胎　35歲近況皺紋爬滿臉

22歲護理師拒男友求歡　隔天看豬排多個洞

更多

最夯影音

更多
李燕轉當上班族「年收破億」　排斥結婚：生孩子我一輩子無法做

李燕轉當上班族「年收破億」　排斥結婚：生孩子我一輩子無法做
國小妹西門巧遇52歲羅時豐超興奮　下秒舉動神反轉...急call爸媽

國小妹西門巧遇52歲羅時豐超興奮　下秒舉動神反轉...急call爸媽

信撿到槍嗆鄭元暢「你那麼胖」XD　上節目「要準備2星期」：我要減肥

信撿到槍嗆鄭元暢「你那麼胖」XD　上節目「要準備2星期」：我要減肥

花蓮太魯閣白楊步道看壯闊美景 經7隧道跟蝙蝠一起水濂洞探險

花蓮太魯閣白楊步道看壯闊美景 經7隧道跟蝙蝠一起水濂洞探險

轉角遇到車！台中3機車高速衝出　巷子口「撞成一團」騎士重摔在地

轉角遇到車！台中3機車高速衝出　巷子口「撞成一團」騎士重摔在地

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面