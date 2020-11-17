澳門明年繼續發3.5萬元給全民！無懼博彩產業「幾乎歸零」

▲澳門博彩產業嚴重受疫情衝擊。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

澳門博弈產業受新冠肺炎疫情嚴重衝擊，營收不到過去的一成，澳門政府的財政收入也大幅下降，但澳門特首賀一誠仍在16日宣布，明年將維持「現金分享計劃」，繼續發放給每一名澳門永久居民1萬澳元（約3.5萬元新台幣）、每一名澳門非永久居民6千澳元（約2.1萬元新台幣）。

▼澳門特首賀一誠。（圖／澳門新聞局）



賀一誠16日在澳門立法會發表新一份年度施政報告，介紹了2021年的惠民措施，包含全澳門居民都可享受的「現金分享計劃」「醫療券」，以及「非強制央基金個人帳戶」等。

賀一誠表示，今年是第五屆澳門政府全面展開施政的開局之年，也是極為艱難且極不平凡的一年，經受了新冠肺炎疫情所帶來的前所未有的重大考驗，澳門經濟出現嚴重衰退，旅遊博彩業收益首當其衝而大幅度萎縮，各行各業亦深受影響，大中小企業都面對各種各樣的困難和挑戰，政府財政收入大幅下降，廣大居民就業和生活承受較大的壓力。

賀一誠指出，在中央政府的大力支持下，澳門政府有效落實「抗疫情、保就業、穩經濟、顧民生、推改革、促發展」的施政總體方向，團結全澳居民眾志成城、共克時艱，「我們始終將保障居民生命安全和身體健康放在首位，快速有效地採取了一系列抗疫措施，最大限度地防控疫情擴散，取得了來之不易的抗疫成效，從而為經濟社會秩序的恢復奠定了基礎。」

賀一誠提到，同時，澳門政府將採取積極有效措施，努力保持經濟社會的穩定，「既定的施政工作基本按部署展開，一些工作取得了新進展、新成果，社會各界為此齊心協力、同舟共濟、守望相助，展現了澳門一直以來的優良傳統。」

賀一誠強調，面對新的形勢和任務，澳門政府將堅定踐行「一國兩制」、「澳人治澳」、高度自治的方針，堅決維護憲法和澳門基本法確定的特區憲制秩序，堅決維護中央對澳門特區的全面管治權，穩步推進特區各項建設。

賀一誠還說，一方面，澳門政府將慎終如始，持續關注疫情發展變化，堅持不懈地做好疫情防控工作，抓緊抓實抓細，毫不放鬆；另一方面，凝聚各界力量，強基固本，興商惠民，迎難而進，着力振興經濟，扶助中小企業，保障居民就業，穩定居民生活，盡快恢復經濟社會正常發展，切實促進經濟適度多元，推動公共行政改革，積極參與粵港澳大灣區建設，融入國家發展大局，努力開創特區發展新局面。