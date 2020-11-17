澳門特首賀一誠：不斷完善維護「國家安全」的法律制度

▲澳門特首賀一誠。（圖／澳門新聞局）

記者陳政錄／綜合報導

面對香港近期諸多紛擾，澳門持續扮演大陸官方眼中的「模範生」。澳門特區行政長官賀一誠16日於當地立法會，發表2021年施政報告，他強調要落實維護國家主權、安全和發展利益的憲制責任，不斷完善維護「國家安全」的法律制度和執行機制，並把握機遇，主動對接「十四五」規劃。

賀一誠表示，澳門將推進特區保密製度的法案草擬工作，加強國家安全宣傳教育，增強居民國家安全意識。他說，要採取各種有效措施，防範和遏制外部勢力滲透和乾擾，處理好發展和安全的關係，確保特區穩定，維護國家總體安全。

手段上，賀一誠提到要利用現代媒體技術和網路平台、善用法治思維和法治方式，同時強化社會對選舉制度的認識及廉潔選舉的意識，「確保澳門特區第七屆立法會選舉在公平、公正、公開和廉潔的環境下進行。」

對於中共中央擘劃的「十四五」藍圖，賀一誠表示，澳門特區政府將與廣東省及珠海市，共同加快推進橫琴粵澳深度合作區建設，打造結合「兩制」優勢、與國際規則高度銜接、促進澳門經濟適度多元、服務國家開放的創新合作區。

他說，澳門將落實中央關於金融支持粵港澳大灣區建設的各項政策措施，推進現代金融業發展，實現澳門與內地理財產品市場的互聯互通，助力人民幣的跨境流動和使用等。

事實上，早在香港之前，澳門已於2009年通過並實施《維護國家安全法》。該法是澳門立法會就《澳門特別行政區基本法》第二十三條有關澳門特別行政區境內就國家安全，即叛國罪、分裂國家行為、煽動叛亂罪、顛覆國家罪及竊取國家機密等多項條文作出立法指引的憲法條文。

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