日增61例無症狀！新疆疫情升溫　澳門要求克州入境者隔離

▲大陸新疆的新冠肺炎疫情有升溫跡象。（圖／視覺中國）

記者陳政錄／綜合報導

受新疆克州等地近日再報疫情，並有持續升溫跡象影響，日前已為推進旅遊業回暖，開放陸客入境的澳門，於今日發布新的防控措施，要求自2日中午12時起，所有在入境前14天內曾經到過新疆克孜勒蘇柯爾克孜自治州（下簡稱克州）的人士，須按照衛生部門的要求在指定地點接受14天醫學觀察。

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公佈，要將14天內曾去過新疆克州人士的健康碼轉為黃色，需接受自主健康管理及暫停前線服務工作，並由衛生部門安排健康跟進；有關人士在入境澳門口岸需接受詳細流行病學評估；已入境者需接受衛生部門健康狀況追踪，並安排進行核酸檢測。

▲澳門要求自新疆高風險地區入境者，需進行醫學隔離。（圖／路透）

澳門官方稱，所有在入境澳門前14天內曾經到過新疆克州的人士，須按照衛生部門的要求在指定地點接受14天醫學觀察。違反者除依法承擔相應的刑事責任外，還可被採取強制隔離的措施，也呼籲市民暫停前往新疆特別是喀什地區和克州。

據大陸新疆維吾爾自治區（含新疆生產建設兵團）今晨通報，10月31日，新增新增新冠肺炎確診病例3例，均為無症狀感染者轉確診，另新增無症狀感染者61例。

新增的61例無症狀感染者中，新疆疏附縣站敏鄉和周邊鄉鎮46例，相鄰的克孜勒蘇柯爾克孜自治州阿克陶縣喀熱開其克鄉和皮拉勒鄉15例，均為接受隔離醫學觀察人員。

截至10月31日24時，新疆現有確診病例54例（重症6例），均為喀什疏附縣病例；無症狀感染者219例，均來自喀什疏附縣和克州阿克陶縣。

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