康軒翻版！工會：桃園客運吹哨者遭辱...座談會公審「休假休滿」

▲客運工會爆料，桃園客運業者鑽漏洞偽造駕駛工時。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者黃宥寧／桃園報導

桃園客運爭議不斷9月份有駕駛因過勞帶病上路釀意外，而公路總局過去為管理國道客運駕駛工時，幫每名駕駛配置隨身碟，只要開車時就需插入計時，以免工時超時。然而台灣汽車客運產業工會理事范光明指出，桃園客運公然挑戰公權力，日前被爆要求駕駛使用2個隨身碟造假紀錄分散工時，導致有駕駛工時長達16小時，吹哨者甚至遭言語羞辱、公司還利用座談會公審吹哨者，提議要讓吹哨者「休假休到滿」。

擔任「臺灣汽車客運業產業工會」理事長范光明於民國88年加入桃園客運，因為質疑公司「偷走」工時，申請勞檢後陸續被記6隻大過，2016年12月遭到解雇。他於2017年7月成立工會，要為司機出聲，「我們很認真開了15、16小時，它（公司）就是偷了2小時，我明明有400小時握著方向盤，但最後只給我350小時，這合理嗎？」

台灣汽車客運產業工會於今年8月爆料，桃園客運業者要求駕駛使用2個隨身碟，偽造工時合法，導致駕駛工時長達16小時。交通部公路總局更趕緊啟動無預警派員查核，查獲高達245件違法情事，重罰220.5萬元。

台灣汽車客運產業工會理事范光明表示，許多客運業者刻意鑽漏洞，他爆料，桃園客運竟讓駕駛1人使用2個隨身碟，如A駕駛開車，卻使用B駕駛的隨身碟，當時B駕駛可能在開市區公車，不需要使用隨身碟，以此投機取巧的方式，偽造駕駛工時合法。

▼范光明理事長拿出俗稱菜單的一日工作時間，顯示駕駛連續上班6小時未間斷，駕駛曾表示很累請排休。（圖／記者黃宥寧攝）

桃園客運屢次爆出司機超時，2017年3月17日一名陳姓駕駛日復一日加班，最後因腦溢血倒下，癱瘓的身軀，需要家人照顧，當時范光明到桃園客運抗議，他說陳姓駕駛出事情，竟被公司形容為身體本來就有問題，讓他相當氣憤的還有今年9月，一名50歲留美吳姓女碩士遭闖紅燈的桃園客運駕駛撞死，背後原因也是因該名駕駛本身有慢性病病痛，再加上公司給予超時工作沒得休息才會釀意外。

范光明接受《EToday新聞雲》採訪時，嚴肅提到蝶戀花旅行社旗下遊覽車在2016年2月發生翻覆事故，釀成33死、11傷。當時檢方指出，肇事司機當天駕駛時間達9個半小時，旅行社也沒有給他10小時以上的休息時間，但連續出車的疲憊只是肇事的可能原因之一。

他也表示過勞跟酒駕，將涉及公共安全議題事情的嚴重性，主管機關卻長期視而不見？說穿了，這是薪資制度面的問題，各家客運公司所設計出來的薪資結構，就是要靠加班跑車，才能領的到5～6萬左右的薪資，來支撐一家的生活家計，光靠底薪有的，根本連現今勞基法規定都不到。

范光銘理事長提到一個過勞的駕駛，會造成多少的破碎家庭跟無形的社會成本？也謹慎呼籲，請相關單位、及客運公司重視此事的嚴重性。

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