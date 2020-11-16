屏東辦「外籍留學生校安座談」　會場爆滿...異鄉遊子熱烈參與

▲屏東縣警局在屏東科技大學舉辦「外籍人士人身安全及校園安全座談會」，學生反應熱絡 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

確保外籍留學生在屏東就學安全，屏東縣政府警察局與國立屏東科技大學16日合辦「外籍人士人身安全及校園安全座談會」，來自馬來西亞、越南、印度、印尼、日本與南非等國外籍學生，共計120人參加，針對校園安全及毒品議題，以深入淺出方式與留學生交流，反應相當熱絡。

▲▼縣警局副局長林英仁致詞、學生提問。

這場座談會，由縣警局副局長林英仁率領內埔警分局及刑警大隊、少年隊、婦幼隊及外事科人員與會，屏東科技大學則由國際事務處國際長李柏旻及校方代表參加。

▲▼座談、參與學生熱絡。

會中針對校園毒品防制、校園人身安全及防制人口販運等議題，以中英對照、深入淺出方式向學生進行宣導，並回答學生們相關提問，彼此互動，反應熱絡，學生們並肯定屏東警方維護治安的努力。

局長李文章表示，先前台南長榮大學發生馬來西亞籍女學生遭殺害案，引起社會各界及輿論高度關注，嚴重影響台灣國際形象。目前縣內有近700名外籍學生，其中以馬來西亞籍學生約280名最多。

警政署已著手規劃建置智慧型手機之警政服務APP英文介面，未來上線後可讓外籍人士使用上更加親切，達到溝通無國界之效果，一旦遇到人身危害時可以善加利用。

李局長說，守護校園安全一向為警方重點工作，經由這次座談會，除闡揚潘孟安縣長「安居樂業」的重要施政理念外，更進一步深化外國籍學生之人身安全意識，有效避免治安事件之發生；並呼籲學生只要發現可疑人事，都可以告知學校或逕向警察局舉發，警方將依事件性質加以處置或偵辦，確保學生人身安全。

▲Her今天推出大同電鍋10人份，玫瑰粉色超夢幻原價3490元、特價2699元