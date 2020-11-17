把丈夫遺體藏「臥室冰箱」1年！　老婦人槓上當局：把他還給我

▲婦人要求當局還丈夫遺體。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

美國密蘇里州68歲婦人沃特斯(Barbara Watters)2019年11月被人發現，竟然將71歲丈夫巴頓(Paul Barton)的遺體藏在冰箱長達1年，對方早於2018年12月就已死亡，而被指控遺棄屍體罪。

沃特斯被捕後，調查人員發現巴頓2018年12月死於罕見疾病肌萎縮性脊髓側索硬化症，又被稱為盧·賈里格症（英語：Lou Gehrig's disease），所以醫生希望能將他的大腦與部分器官拿去研究，不過這個要求遭到沃特斯拒絕，為了讓遺體不受到破壞，才會偷偷收藏在臥房冰箱中。

有鑑於沃特斯其實是想「保存」遺體而非遺棄，所以當局於本月2日撤銷了她的指控，不過她受訪時卻表示，她的抗爭還沒結束，因為她沒有收到任何來自法院的通知，並要求當局歸還丈夫遺體。

驗屍官查佩爾(Rob Chappel)表示，雖然他們很想尊重沃特斯意見，不過也必須遵守法律規定，由於遺體已經在太平間待了很長一段時間，合法的處置只有火葬、埋葬或用於醫學解剖。沃特斯則揚言一定會繼續爭取奪回丈夫遺體。

▼68歲婦人沃特斯(Barbara Watters)。（圖／達志影像／美聯社）

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