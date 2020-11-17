6歲女童陳屍森林「器官離奇消失」　2男落網：為了進行黑魔法





▲警方找到女童遺體，卻發現部分器官消失。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

印度北方邦坎普爾市(Kanpur)近來發生一起離奇命案，一名6歲女童出門後突然消失，後來被人發現已經身亡，奇怪的是她不但曾遭人性侵，身上的某些器官也不翼而飛，凶嫌落網後坦承犯案動機與進行黑魔法有關。

根據當地報導，6歲女童14日獨自出門去村里買鞭炮，結果後來就突然失蹤，爸媽心急在外尋找了一夜仍沒有任何消息，直到隔日早上在一森林中找到對方遺體。由於遺體缺少肺部等器官，讓警方懷疑很有可能是遭到動物殺害，不過家長認為這是凶手想要掩人耳目的手法，要求警方徹查到底。

驗屍報告出爐證實女童曾遭人性侵，警方日前宣布逮捕2名男子，分別是20歲的庫里爾(Ankul Kuril)與31歲的比蘭(Beeran)，2人坦承殺害女童後將器官交給同謀帕舒蘭(Parshuram Kuril)進行黑魔法。

帕舒蘭16日落網後原本還想誤導案情，後來坦承，他因為1999年結婚到現在都沒有孩子，所以說服姪子庫里爾和朋友比蘭綁架女童，並取下對方的肺。凶嫌殘忍的行為引發民眾眾怒，北方邦首席長官Yogi Adityanath下令官員要盡快對凶嫌執行嚴格懲罰，並向受害者家屬提供印度盧比50萬元（約台幣19萬元）的經濟協助。

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