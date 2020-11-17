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「九二共識」參與者　周寧轉任大陸海協會副會長

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▲▼大陸國台辦原主任助理周寧。（圖／翻攝中國台灣網）

▲大陸國台辦前主任助理周寧，現任海協會副會長。（圖／翻攝中國台灣網）

記者陳政錄／綜合報導

大陸官媒《新華社》昨以「『九二共識』歷史事實不容否認」為題，發表逾兩千字長文特稿，除還原「九二香港會談」歷史，也抨擊民進黨頑固堅持「台獨」立場。另在特稿訪談內容中，也曝光於2018年9月遭免去國台辦主任助理職務的周寧，現已轉任大陸海協會副會長。

周寧1960年4月出生，江蘇沭陽人，1987年進入大陸台辦體系工作後，迄今負責涉台工作超過30年。他曾任國台辦法規局、研究局局長，2014年任國台辦主任助理後，2018年9月21日遭免去職務。

1992年，周寧當時是中共中央台辦綜合局法規處副處長，以大陸海協會諮詢部副主任名義，與台灣海基會法律服務處處長許惠祐作為雙方的主談代表，參加後來產生「九二共識」的「香港會談」。

《新華社》特稿內容引述對周寧的訪談，指稱在香港商談結束後，海協會認為海基會的表述方案，表明了「謀求國家統一」和「堅持一個中國原則」的態度；海基會提出「對於一個中國的涵義認知各有不同」，而海協會可用此前表明的「不涉及一個中國政治涵義」的態度予以處理；海協會之前已公開表示只要表明堅持一中原則的態度，「表述方式」可充分討論，因此可考慮與海基會以各自口頭表述的方式，表達堅持一中原則的態度。


大陸海峽兩岸關係協會（海協會）為中共官方授權，處理兩岸之間事務的機構，業務上級機關為國台辦，與台灣的海峽交流基金會（海基會）對口，現任海協會會長為前國台辦主任張志軍，另有4位副會長，分別為常務副會長龍明彪（國台辦副主任兼），以及副會長孫亞夫、李亞飛和周寧。

►我該答應女友嗎？

►時間對我們來說完全沒用！

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