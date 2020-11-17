別期盼美軍相救！　前參謀總長憂心「國軍感覺良好」

▲前參謀總長李喜明。（圖／記者呂佳賢攝）

記者任以芳／綜合報導

參謀總長李喜明在《外交家雜誌》發表《台灣整體防衛構想》專文，強調台灣防務該是全面接納新戰略的時候，台美應該趕緊設立聯合工作小組。他也強調，國軍不要期待美國犧牲自己士兵來防衛台灣，對於國軍「抱殘守缺，固步自封」，還感覺良好，十分憂心。

十月份，李喜明和新境界文教基金會副執行長吳怡農層聯名提出「聯合國土防衛部隊」構想，之後和美國2049智庫研究助理李艾睿聯名在《外交家雜誌》發表文章。先前上政論節目《辣新聞》專訪公開表示，「當年抗美援朝，大陸都敢打了，所以對岸有可能會對台灣動手。」李喜明多次以「卸任總長」身份，接連公開對國軍武力、以及兩岸軍事現況提出建言，相當罕見。

▲前參謀總長李喜明視導海空聯合操演。（圖／軍聞社）

根據陸媒海峽導報社引述，針對國軍能力的提升，李喜明表示，台美應新設「台美聯合工作小組」，聚焦整體防衛構想，精進現有安全對話。「不過，國軍不應期待美國會犧牲美國子弟的生命來防衛台灣，但是有了美方的支持及合作，台灣將更能有效建立自我防衛。」

李喜明進一步表示，台美聯合小組可分成政策、技術等2階層，第一個任務為由上而下地觀察「整體防衛構想」的執行與制度化，透過模擬突發狀況與演習，美方可將作戰經驗與專業，提供台灣作為兵力整建與作戰運用的參考，並著重於軍事准則訂定、兵力整建計劃、後勤支援及戰術戰法。



該報導指出，李喜明希望用「整體防衛構想」作為台美軍事交流合作的具體指導綱領，否則如果只是軍事交流，永遠不會有實質成果。

▲李喜明憂心指出，大陸《聯合作戰綱要（試行）》近日已施行。（圖／取自央視軍事）

最後，李喜明強調，自己對官位沒興趣，不要再說他又想當國防部長，只是想推動認為對的理念。他坦言，在任時親自多次主持「整體防衛構想」會議，完成聯合作戰要綱，但離開後，準則也廢了，非常可惜。

李喜明指出，大陸《聯合作戰綱要（試行）》近日已施行，看看對岸改革步伐多快，反觀我方國軍，「抱殘守缺，固步自封」，還感覺良好，真是令人憂心！