美NGO大讚：台灣才是亞太地區的未來！　籲拜登邀請參加民主峰會

文/中央社

美國非政府組織(NGO)「國際共和研究所」宣布將在台灣成立辦公室後,組織主席垂寧投書媒體,形容台灣是亞太地區的未來,呼籲美國拜登新政府應邀請台灣參加民主高峰會。

「日經亞洲」(Nikkei Asia)刊登國際共和研究所(IRI)主席垂寧(Daniel Twining)的投書,標題為「台灣是亞太地區的未來,中國不是」。

內文指出,今年受疫情肆虐,台灣在公衛領域和經濟成長方面仍有好表現,顯示台灣而非中國更可能成為區域領跑者;台灣的典範展現出亞太未來走向專制絕非勢不可免。

垂寧呼籲,美國民主黨總統當選人拜登(Joe Biden)承諾上任後第一年將召開民主峰會,屆時新政府應邀請台灣參加峰會。

他指出,台灣的抗疫成績從各角度評估都比中國來得好,包括整體死亡率、經濟衝擊、對人權的尊重等,同時還能保有民主活力。這項成功是社會和政治因素的總和,而台灣人民堅定信奉民主理想,讓這些因素化為可能。

