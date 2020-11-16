獅子鄉青年23歲驟逝　枋警結合民間善心人士大愛助處理後事

▲屏東縣枋寮警分局東海派出所長藍清海發動民間友人捐助善款，幫廖家度過難關 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣獅子鄉廖姓鄉民，罹患小罹患肌肉萎縮症，日前驟逝，享年23歲，由於家境貧困，無力安葬，枋寮警分局東海派出所員警獲悉，會同地方善心人士捐款1萬8000元，協助辦理後事，度過眼前難關。

枋寮警分局東海所所長藍清輝、警員夏群凱，近日經由獅子鄉前鄉民代表柳宏忠輾轉得知，鄉內廖姓鄉民，自小罹患肌肉萎縮症，日前往生，享年23歲，由於其母早年因肝硬化病逝，由廖父含辛茹苦一手帶大3名兒女。

而廖父與二姊長期在外工作打拚，家中大姊負責照顧他的生活起居及就學相關事宜；由於近一年病情每況愈下，除病床照護支出外，又因無法吞嚥需另購流質營養品，加上入院頻繁醫療耗材龐大開銷，讓家人負擔相當相當沈重。

其大姊為照顧他，無法外出工作，經濟相當拮据；他突然驟逝，致家裡經濟頓時陷入困境、無力殮葬，生活雪上加霜。

藍清海聽聞後心生憐憫，協調民間善心友人戴昆財、蘇清波、鄭再松、蘇新德、黃慶春，共同捐助喪葬費共新台幣1萬8000元，日前在該派出所內將善款交予廖大姐，盼微薄之捐助可以暫緩生活所需經費，幫助廖家處理後續喪葬事宜。

分局長簡彥匡表示，所長帶領所內同仁行善，讓民眾感受到警察愛心，「施比受更有福」，足為同仁表率。

▲Her今天推出大同電鍋10人份，玫瑰粉色超夢幻原價3490元、特價2699元