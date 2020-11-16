屏東女轉錯帳心慌　潮警鍥而不捨找到當事人匯回…她臉書致謝

▲屏東縣陳姓女子在臉書公開向潮州警分局吳尚儒致謝 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潮州警分局中山路派出所警員吳尚儒、王峻胤日前執行巡邏勤務，接獲陳姓女子鎮報案指稱其誤將5萬元不慎轉入他人帳戶，兩人獲報積極協助聯繫對方後順利追回匯錯帳戶的新台幣5萬元，讓陳女很感動，在臉書社團公開答謝。

▲陳女臉書感謝警方。

吳尚儒、王峻胤表示，當天獲報後，立即陪同陳姓女子到潮州鎮光春郵局向行員調閱對方帳戶相關資料，經查是住高雄市仁武區楊姓女子所有，但郵局留存楊女的聯絡方式已成空號，返所後吳尚儒立即協助查詢仍無其聯絡方式。

也不放棄聯繫對方楊女，隨即請楊女所在戶籍地的仁武警分局員警代為通知，但仁武警方回電表示該名住家已無人居住，但有張貼一則租屋廣告，吳員根據該廣告公司留下電話間接找到了楊女的電話。

再連繫楊女告知事情原由，由楊女親自至郵局確認確實有匯入新台幣5萬元款項，立即請郵局行員代為處理，順利將該筆款項追回至陳女的帳戶內，陳女對警方的高效率及積極服務之舉表示感謝，並在臉書「屏東縣潮州鎮」、「潮州社團」內公開表揚吳尚儒警員的辛勞。

分局長黃國源表示，一篇寥寥數語的感謝文，能為人民保母的警察們注入滿滿的正能量，這樣溫馨且貼心的警民互動模式，正是警方努力的價值所在，也讓潮州分局的員警們更確信，只要民眾有需要幫助，都會竭盡所能全力以赴。

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