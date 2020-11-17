賣淫、嫖娼被抓「通知公司、社區、家人」　官方：效果很好！

▲湖南長沙通告。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

記者劉亭／綜合報導

湖南長沙15日公佈最新政策，賣淫嫖娼者將通報公司、社區及家人，引起外界熱烈討論。官方回應，該通告是為了整治轄區內的違法人員，發出後已經取得良好效果。

根據瀟湘晨報報導，有網友15日上傳一張長沙社區和派出所粘貼的通告，為了掃黃打非、打擊「黃賭毒」違法犯罪，維護社會和諧，「將對賣淫嫖娼人員除法律處罰外，一律將其違法事實通報單位、戶籍所在社區（村委會）和家庭成員」。

這張通告是長沙市岳麓區商貿城社區和望城坡派出所貼出。商貿城社區黨總支書記彭曼群表示，稱通告的目的是對相關違法行為進行整治，讓其他們有所顧忌，目前效果明顯，市民的反應也很好。

針對外界有人質疑相關通報是否會侵犯隱私。彭曼群也回應，這些資料並未公開，不做這些事就不存在。

對大陸網友一派相當支持，「 反對的估計都是自己也嫖，要不然也不會這麼大反應」、「嫖娼的要人權，那些被染上性病的無辜妻子，就不要人權」、「很難不支持，覺得丟人就不要嫖啊~」。

但也有一派網友認為違法，「真是奇葩，怪不得國外說我們沒人權」、「踐踏個人隱私權遠遠比所謂的賣淫嫖娼的危害程度更高。這跟遊街沒什麼區別，屬於嚴重的違法行為，嚴重侵犯人權。當道德判官行違法甚至犯罪之實」。

