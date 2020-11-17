護理師遭性侵愛上！　已婚副院長家樓頂上吊亡...渣男慘況曝光

▲鄧女2017年開始擔任護理師。（圖／翻攝自微博／郎溪受害者父親鄧福兵）

記者劉亭／綜合報導

安徽宣城人民醫院一名鄧姓女護理師10月14日自殺死亡，遺體於副院長陳某住家樓頂被發現。鄧女父親出面爆料，女兒生前遭到副院長性侵後發展成情侶，懷孕還被帶去流產，被逼走上絕路。目前醫院已展開調查。

綜合陸媒報導，鄧女父親透露，女兒今年26歲，去年9月參加公司訓練，遭陳某酒後性侵，對方事後稱自己跟老婆感情不好，會離婚負責娶她回家，如果報警兩人工作都不保，名聲也受損，之後兩人發展為情人關係。

▲鄧女遺書。

鄧父也指出，鄧某11月就發現懷孕，被帶去做流產手術，之後陳某的態度就變了，兩人開始吵架，女兒也患上抑鬱症。在出事的前兩天，女兒還在醫院遭到陳某與老婆的辱駡毆打。

鄧父氣憤指出，目前警察初步判定事故為自殺，所以刑事上陳某不用負擔法律責任，民事方面現在談到賠償32萬人民幣（約137.6萬元新台幣）。在事件爆發後，記者撥打陳某電話，一直顯示為關機狀態。

▲鄧女的對話紀錄。（圖／翻攝自紅星新聞，下同）

從郎溪縣委宣傳部得知消息，涉事副院長陳某已被免去黨政職務，其涉嫌違紀問題縣紀委監委已立案調查。郎溪縣人民醫院一位工作人員16日也透露，醫院已成立調查小組，陳某目前已被免職。

死者的表弟鄧先生稱，表姐死前曾留下一份遺書，其中寫道，「我這次真的扛不下來了，對不起媽媽，從打胎那段時間裡，陳（某）他無數次的欺騙我......我太愛他，也太恨他了」。

從鄧先生提供一份9月29日的南京腦科醫院診斷書顯示，2019年10月，鄧琳琳因談戀愛、流產，感覺上當受騙、被語言攻擊，情緒低落，被診斷為「抑鬱狀態」。