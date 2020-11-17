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去霉改運免衝屏東！吃貨狂推的萬巒豬腳　動動手指一站購足

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▲在2020年這個不平靜的一年，吃個豬腳討吉利正是時候！ETtoday記者帶你前進屏東萬巒「豬腳一條街」尋美味、轉好運！（採訪撰稿 ／記者胡至欣；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者胡至欣／屏東報導

台灣民間習俗吃豬腳能夠去霉改運、添福添壽，所以在2020年這個不平靜的一年，吃個豬腳討吉利正是時候！而說到豬腳，最有名的莫過於屏東萬巒豬腳，其中民和路更因為開滿了豬腳店，而有「豬腳一條街」之稱，想要尋美味、轉好運來此準沒錯！

▲▼去霉改運免衝屏東！吃貨狂推的萬巒豬腳 動動手指一站購足。（圖／記者吳杰澄攝）
▲屏東萬巒鄉民和路因為開滿了豬腳店，而有「豬腳一條街」之稱。（圖／記者吳杰澄攝）

「萬巒豬腳我只來海鴻飯店吃，因為他們真的經濟又實惠，然後吃起來的口感非常地好」、「我比較習慣吃熊家豬腳，因為口感的話，我比較習慣吃一些軟Q軟Q的皮，他的醬汁我也比較覺得是特別的」、「每次來都吃林家，因為我真的很喜歡他的皮，超Q的！平常不太敢吃肥豬肉，但是他們家的可以，然後配沾醬的話就完全不會膩」實際訪問民眾心目中的必吃名單後，可以發現各家名店都有支持者！ETtoday就來一一收集老饕們大推的口碑款豬腳。

▲▼去霉改運免衝屏東！吃貨狂推的萬巒豬腳 動動手指一站購足。（圖／記者吳杰澄攝）
▲「海鴻飯店」靠著爽口不油膩的豬腳擄獲一票死忠粉絲。（圖／記者吳杰澄攝）

用餐時間還沒到，內用、外帶人潮就絡繹不絕，聞名全台的海鴻萬巒豬腳，靠著獨特的製作過程和配方、佐料，讓豬腳吃起來爽口不油膩，皮、肉、筋，韌性中帶點兒脆感，搭配上香醇醬料更對味，成功擄獲一票死忠粉絲。

▲▼去霉改運免衝屏東！吃貨狂推的萬巒豬腳 動動手指一站購足。（圖／記者吳杰澄攝）
▲熊家萬巒豬腳第三代劉鳳蓁透露自家豬腳光前置作業就高達3小時。（圖／記者吳杰澄攝）

「我們採購的豬腳是完全用低溫屠宰的，然後到我們工廠來處理那個毛，一隻豬腳除毛差不多26個動作。」熊家萬巒豬腳第三代劉鳳蓁說，自家豬腳特選台灣豬前腿肉，光前置作業就高達3小時，放入內含8種中藥的70年老滷汁後，還要花費約3小時熬煮，「老人家傳到現在已經第四代了，吃起來，冷的話會很Q，熱的話脆脆的」，搭配熊家特製蒜頭醬油，口感Q彈十足美味。

▲▼去霉改運免衝屏東！吃貨狂推的萬巒豬腳 動動手指一站購足。（圖／記者吳杰澄攝）
▲林家萬巒豬腳第三代林家怡強調對食材的執著數十年如一日。（圖／記者吳杰澄攝）

同樣備受吃貨推崇的，還有林家萬巒豬腳，「我們都會堅持用沒有抽取豬腳筋的豬的前腳，每一隻豬就那兩支，中藥材大概滷製2、3個小時，滷好之後再放冷，冷了以後味道有淡淡肉香，搭配蒜蓉沾醬吃起來更香！」第三代林家怡強調，林家豬腳從阿嬤開始到第三代，已有60年左右的歷史，但對食材的執著數十年如一日，每隻豬腳都精挑細選，才能端出香Q無腥味的豬腳。

▲▼去霉改運免衝屏東！吃貨狂推的萬巒豬腳 動動手指一站購足。（圖／記者吳杰澄攝）
▲名店豬腳輪番上桌，看得令人食指大動。（圖／記者吳杰澄攝）

名店豬腳輪番上桌，看得令人食指大動！迫不及待想直衝屏東嗎？先別急！現在有更省時省力的選擇，只要透過網購，不論台灣東南西北、城市鄉鎮，通通能幫你送到家。統一速達行銷部經理任經文表示，「包括海鴻飯店、林家跟熊家這3家豬腳，這次特別把他們的豬腳特色做出來，希望讓台灣所有消費者都能感受我們準備的名店豬腳，11/17開始，在博客來的黑貓探險隊專館，會不定期舉辦相關的一些優惠活動，也希望每位消費者都能買到他們想要買的商品。」

▲▼去霉改運免衝屏東！吃貨狂推的萬巒豬腳 動動手指一站購足。（圖／記者吳杰澄攝）
▲統一速達黑貓探險隊，一次網羅屏東萬巒3家豬腳名店。（圖／記者吳杰澄攝）

統一速達黑貓探險隊，網羅屏東萬巒3家豬腳名店，讓消費者免排隊自由選配，動動手指就能一站購足、新鮮冷凍宅配到府，不用出門也能享受道地好滋味！

博客來訂購連結：https://activity.books.com.tw/crosscat/show/A00000020257/?loc=P_0004_001

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