　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

物流業過勞死+霸凌！南韓政府「禁深夜配送」：超過10點就關機

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼首爾宅配業人員正在整理、分類包裹。（圖／達志影像）

▲首爾宅配業人員正在整理、分類包裹。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，南韓宅配物流需求量暴增，平均每名宅配員1天內須配送數百件包裹，造成勞工過勞死亡、遭霸凌輕生的案例近期以內急遽增加，對此南韓政府於昨（12）日頒布新政策，除了限制日間宅配物流員工的工作時數、禁止深夜配送、調整物流配送量、改善包裹分類作業勞力分配，更確保每名勞工能適用職災保險。

根據《韓聯社》報導，南韓雇用勞動部長李載甲（이재갑）、國土交通部長金賢美（김현미）於12日在首爾辦公廳頒布新政策，以解決近來連續十數起物流宅配員過勞死的棘手問題。

李載甲表示，未來將根據各家物流公司的情況與自動化設備多寡等條件，調整並限制宅配員每日最多工作時數，且由於宅配員是個體勞工，通常與物流公司或代理店簽署委託契約，屬於特殊雇用職，因此不受《勤勞基準法》（근로기준법，即勞基法）規範，容易曝於過勞風險。

▲▼今年中秋連假包裹業務量暴增，造成宅配員過勞現象。（圖／達志影像）

▲今年中秋連假包裹業務量暴增，造成宅配員過勞現象。（圖／達志影像）

南韓政府建議，日間宅配員最晚工作至晚間10時須停止配送業務，目前正研擬計畫，業務用App至晚間10時以後須停止運作；另外針對各物流宅配業配送量，經過勞資雙方協商，導入週六休假制，確保宅配員能有周休二日的權利。

先前有不少宅配員抱怨，上班時須囊括包裹分類業務，等結束後要到戶外配送包裹時，已是下午3、4時，因此為人詬病；對此南韓政府計畫，將聽取勞資雙方意見，細分各個工作內容、確立宅配員的業務範圍，減輕宅配員的重擔。

同時，南韓政府承諾，將盡力改善宅配物流業的各種霸凌、削減配送手續費等不良慣例。根據調查，去年南韓宅配員的配送手續費為每件800韓元（近新台幣21元），若資方為了惡性競爭削減配送手續費，宅配員為了維持一定收入，勢必得承接更多包裹配送，造成過勞現象惡化。

▲▼連續十數起過勞死，使物流宅配員10月26日集體至雇用勞動部前發表罷工宣言。（圖／達志影像）

▲連續十數起過勞死，使物流宅配員10月26日集體至雇用勞動部前發表罷工宣言。（圖／達志影像）

另外，不少宅配物流代理店業者為了節省保險費等人事成本，幾乎會脅迫旗下宅配員申請排除加入職業傷害保險，對此雇用勞動部針對申請排除加入保險的1萬6千名宅配員進行調查，一旦發現偽造、變造簽名等違法事項，將會取消其申請。

而南韓政府研擬方案，要求宅配物流代理店義務實施員工健康檢查，若宅配員有罹患腦部與心血管疾病之風險，應調整期工作時數，同時擬定控管宅配員職業壓力的方針。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

►物流業悲歌！司機上工14小時+配送400包裹過勞死　血汗公司急撇責
►又傳物流業過勞死！宅配員每天配送420件包裹...暴斃被誤以為翹班
►物流業再傳死亡事故！宅配員痛訴「遭公司霸凌」　屍體被主管發現

聽Podcast掌握國際局勢

►太夢幻！「Dior活膚駐顏5件套組」千元有找

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
快訊／新竹台3線「1男陳屍汽車」！全身棉被包緊
好市多「MacBook Air降價」她樂翻送老公！網卻一面倒
「小王」拿刀衝人妻家！　砍她老公和小叔
快訊／熊貓送餐系統大當機！　外送員「無法收單」：別下單
網瘋傳墾丁「火辣側乳妹」　本尊找到了：那天太熱
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

77歲拜登躺槍！新任命的防疫顧問被起底：人不該活超過75歲

川普轟計票系統刪270萬票　CISA打臉「無證據」讚史上最安全選舉

落魄男扛300萬債　與妻為婚外情吵翻「竟勒斃全家後焚屍」還看色片當娛樂！

史上最安全選舉！　美選務官聯合聲明：沒有任何舞弊證據

物流業過勞死+霸凌！南韓政府「禁深夜配送」：超過10點就關機

憂川普卸任前失控大暴走　前CIA局長急籲彭斯「把他趕下台」！

想看A片被打斷！惡男活活打死2歲童　女友返家目睹兒子慘死

「賓州有65萬非法選票！」川普律師再開砲：沒有共和黨人在場監票

撒幣二代「千元香檳洗大牛」　花2億買6飛機爽玩…老爸驚人生意版圖曝光！

每晚被吠叫聲吵到睡不著！　暴怒男狂開10幾槍擊斃狗主人夫妻

抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師

法拉利姐高鐵開直播1hr狂罵髒話！　被勸阻還嗆站務員：有人檢舉嗎？

邵雨薇「不排斥再和圈內人交往」　稱吳慷仁：我的啟蒙老師！

惹錯人！小偷凌晨撬便利店門　機警店員下秒拿酒瓶重擊制伏

Jasper不願寫作業...自貶：我沒那麼棒　外公管不住「應采兒一來趕快寫」XD

張庭168億倉庫「根本美式大賣場」　女兒被酸顏值低...她霸氣：鳳眼是中國風！

長髮女投20元「洗車場彎腰洗頭」　一旁小弟嚇到當機...蹲地板直盯

原住民家長初見面！提親超歡樂 媽讚親家母遺傳好：怎麼做的？

台中500棵木瓜遭人「詭異斷頭」　損失至少50萬...24歲果農心血毀

館長愛犬「大雄」2小時剃毛工程 出動3助理+1獸醫...毛堆成小山！

77歲拜登躺槍！新任命的防疫顧問被起底：人不該活超過75歲

川普轟計票系統刪270萬票　CISA打臉「無證據」讚史上最安全選舉

落魄男扛300萬債　與妻為婚外情吵翻「竟勒斃全家後焚屍」還看色片當娛樂！

史上最安全選舉！　美選務官聯合聲明：沒有任何舞弊證據

物流業過勞死+霸凌！南韓政府「禁深夜配送」：超過10點就關機

憂川普卸任前失控大暴走　前CIA局長急籲彭斯「把他趕下台」！

想看A片被打斷！惡男活活打死2歲童　女友返家目睹兒子慘死

「賓州有65萬非法選票！」川普律師再開砲：沒有共和黨人在場監票

撒幣二代「千元香檳洗大牛」　花2億買6飛機爽玩…老爸驚人生意版圖曝光！

每晚被吠叫聲吵到睡不著！　暴怒男狂開10幾槍擊斃狗主人夫妻

變電所出包！高雄4區2.2萬戶突大停電　婦人受困電梯

黃竣民／「聯兵營」的驗證果真「兵貴神速」！

政治人物力挺皇家傳承牛肉麵　侯友宜：我不在這段時間湊熱鬧

丁怡銘失言重創冠軍牛肉麵　蘇貞昌緩頰：年輕人難免會犯錯

PG牽火辣未婚妻曬恩愛　求婚成功自嘲「她比我先領戒」

快訊／新竹台3線「1男陳屍汽車後座」！全身被棉被包裹

LIVE／「激增8例確診」創近期新高　指揮中心最新說明

下機未見迎接人員+電話斷訊　英國陸軍參謀視察時迷路

政院下架丁怡銘「誣指」影片　網批「栽贓很高調，道歉兩三行」

排隊人潮瘋搶UNIQLO「+J」系列　官網部分單品已售罄！銷售前5出爐

國際熱門新聞

即／世衛證實：屏蔽「Taiwan」留言

23歲處男迎戰「6女裸體」驚呆求饒

光溜溜魚美人月曆，跟你袒裎相見

美國務卿：台灣非中國一部分　美對台承諾跨越黨派

頻凸槌的美濱海戰艦可能賣給台灣

和服正妹示範「束縛」　大學研討會挨罵

新冠疫苗利多退燒　美股收跌317點

華爾街日報：中國作梗　WHO缺台灣難吸取抗疫經驗

日本雲雀餐飲集團將關200家分店

IG介面10年最大改版　新增2按鈕

台泰合作　破獲數量最大毒品案

密醫電烙鐵割包皮　他們痛到腿軟

她異想天開做「蝦頭美甲」　網狂酸：虐待動物

世衛承認封鎖！重新開放內含台灣等字眼留言

更多熱門

相關新聞

山東1份進口冷凍牛肉外包裝陽性

山東1份進口冷凍牛肉外包裝陽性

山東梁山疾控官方13日通報， 12日，梁山縣在對進口冷鏈食品檢測中，發現1份外地銷往該縣的進口冷凍牛肉製品外包裝標本新冠病毒核酸檢測呈陽性。此外，大陸海關總署宣佈，現已暫停了發生員工感染的20個國家、99家生產企業的產品進口。

許樹昌：香港或已出現第四波疫情

許樹昌：香港或已出現第四波疫情

美國提加開航班　華春瑩推文諷

美國提加開航班　華春瑩推文諷

K防疫打外交戰！文在寅承諾「捐100萬美元」抗疫

K防疫打外交戰！文在寅承諾「捐100萬美元」抗疫

疫情連環爆　陸喊卡多國產品進口

疫情連環爆　陸喊卡多國產品進口

關鍵字：

日韓要聞物流宅配包裹配送過勞死新冠肺炎南韓雇用勞動部

讀者迴響

發燒話題

雙11 美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

沒穿內衣看楊丞琳演唱會！她上衣全開「亮出車頭燈」

小A辣去鵰後「下半身真實現況」曝光！

悲父想拿回女兒手機　女婿竟要他立借據才點頭

3000元三倍券擴大發放　領取資格曝

徐玄索吻！高庚杓私下小動作超甜

2位男神現身台北車站大廳

台灣路上為什麼一堆休旅車？內行人曝真相

台電4000人退休　明年招考700人起薪曝

買4份早餐回家目睹「妻兒遺體被抬出」　人夫崩潰嘶吼

小A辣去鵰變性成功！「真女人絕美照曝光」

女友嫌「禰豆子」占位全丟光　他：會提告

士林夜市變空城　背後原因：自食惡果

獨／中壢清秀妹休學乞討原因曝

網銀遭盜損失26萬！辣媽：閨蜜也丟100萬

台大男學生上吊留遺書　交代家人處理筆電

更多

最夯影音

更多
抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師

抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師
法拉利姐高鐵開直播1hr狂罵髒話！　被勸阻還嗆站務員：有人檢舉嗎？

法拉利姐高鐵開直播1hr狂罵髒話！　被勸阻還嗆站務員：有人檢舉嗎？

邵雨薇「不排斥再和圈內人交往」　稱吳慷仁：我的啟蒙老師！

邵雨薇「不排斥再和圈內人交往」　稱吳慷仁：我的啟蒙老師！

惹錯人！小偷凌晨撬便利店門　機警店員下秒拿酒瓶重擊制伏

惹錯人！小偷凌晨撬便利店門　機警店員下秒拿酒瓶重擊制伏

Jasper不願寫作業...自貶：我沒那麼棒　外公管不住「應采兒一來趕快寫」XD

Jasper不願寫作業...自貶：我沒那麼棒　外公管不住「應采兒一來趕快寫」XD

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面