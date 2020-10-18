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屏東萬巒可可+豬腳文化產業節　金曲歌后朱海君獻唱

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▲屏東縣萬巒鄉公所10月24日、25日舉辦「可可好事多，2020萬巒可可文化產業節暨萬巒豬腳節運動暨珍惜水資源」。（圖／萬巒鄉公所提供）

▲屏東縣萬巒鄉公所10月24日、25日舉辦「可可好事多，2020萬巒可可文化產業節暨萬巒豬腳節運動暨珍惜水資源」。（圖／萬巒鄉公所提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬巒鄉公所10月24日、25日舉辦「可可好事多，2020萬巒可可文化產業節暨萬巒豬腳節運動暨珍惜水資源」活動，讓民眾品嘗萬巒咖啡、可可、吃豬腳及遊萬巒外，又可欣賞本屆金曲歌后朱海君及客家歌后彭佳霓獻唱，體驗不一樣的六堆客家嘉年華會。

▲屏東縣萬巒鄉公所10月24日、25日舉辦「可可好事多，2020萬巒可可文化產業節暨萬巒豬腳節運動暨珍惜水資源」。（圖／萬巒鄉公所提供）

▲▼活動前記者會。

▲屏東縣萬巒鄉公所10月24日、25日舉辦「可可好事多，2020萬巒可可文化產業節暨萬巒豬腳節運動暨珍惜水資源」。（圖／萬巒鄉公所提供）

24、25日兩天的「萬巒豬腳節運動暨珍惜水資源活動」，有小手拉大手萬巒健行趣及在地業餘好手為首的羽球邀請賽、銀髮及幼兒運動會；24日晚的「可可好事多，2020萬巒可可文化產業節活動」邀請到本屆金曲歌后朱海君及客家歌后彭佳霓獻唱。

▲屏東縣萬巒鄉公所10月24日、25日舉辦「可可好事多，2020萬巒可可文化產業節暨萬巒豬腳節運動暨珍惜水資源」。（圖／萬巒鄉公所提供）

▲宣傳海報。

另有可可市集、可可創意料理和可可DIY，讓民眾免費體驗；在萬巒國小體育館外則有兒童歡樂園遊會，有美食攤、沙畫、跳跳床、棒球九宮格、折氣球、沙畫、傳統打陀螺和踩高蹺等遊戲。

萬巒鄉長林國順表示，鄉公所整合鄉內活動，讓行銷力道一次到位，展現在地產業的特色，並結合小旅行，讓民眾暢遊萬巒，促進地方經濟，體驗不一樣的六堆客家嘉年華會。

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