金架歹夾！史上最難夾抓物機　連保夾達人都夾到懷疑人生

▲史上最難夾抓物機出現在全家便利商店裡，跟著保夾達人阿豹一同來挑戰！（採訪撰稿 ／記者胡至欣；攝影剪輯／記者張凱喨）

記者胡至欣／採訪報導

夾娃娃控看過來！現在有一台號稱史上最難夾的抓物機，出現在全家便利商店台發店裡，等待強者來征服，掀起一波挑戰熱潮！究竟它的難度有多高？ETtoday記者帶你跟著OURTV抓物機達人阿豹一同直擊！



▲號稱史上最難夾的抓物機出現在全家便利商店裡。（圖／記者張凱喨攝）

「第一個看的是娃娃機的爪力，然後就是它擺放的位置，再來就是取物、二收，也就是抓的時機點這樣！」為了征服這台傳說中最難夾的抓物機，阿豹特地從雲林北上來挑戰，他也不藏私大方分享小撇步，還親自秀一手示範抓物美技，「對準那個東西有沒有，你就直接右、左、下爪，然後它就有一個甩幅，夾到它就會，比較容易夾出來這樣」，但沒想到，其中幾項商品卻讓他頻頻失手，甚至卡關卡到開始懷疑自己，直呼「真的夾不起來！」



▲傳說中最難夾的抓物機讓阿豹也頻頻失手。（圖／記者張凱喨攝）

看阿豹試了好幾回都以「夾空」作收，也令人好奇，到底這台抓物機葫蘆裡賣的是什麼藥？「這台抓物機有經過特殊設計，你一定要認明外包裝上面有Clean Label小葉子標章的商品，才可以夾起來，其它的商品就是非常地重，所以你怎麼夾都夾不起來！」全家便利商店公關黃敏淳親自來解答，原來這台抓物機的存在目的，就是讓消費者知道「#非必要的添加物是身體不可承受之重」。



▲認明Clean Label再下爪，就能一秒破解抓物機。（圖／記者張凱喨攝）

至於如何辨別Clean Label少添加商品？全家便利商店公關黃敏淳進一步補充說道，「可以看商品外包裝上面，有小葉子的標章，就是屬於Clean Label少添加商品，它代表減少了31%到90%之間的添加物，可以讓消費者吃得更健康也更安心！」所以要破解這台抓物機，得先掌握一些小眉角！把眼光放準、選對商品再下爪才能成功，難怪全家便利商店敢跟全台達人下戰帖。



▲Clean Label商品代表減少了31%到90%的添加物。（圖／記者張凱喨攝）

而實際體驗過數十回的阿豹也漸漸摸出套路來，「我覺得白色的好像比較好夾一點，其它的不知道為什麼就夾不太動！」他也不忘號召喜歡嘗鮮的民眾來挑戰，「只要到全家台發店，購買兩樣Clean Label商品，就能獲得一枚保夾代幣，讓你直接玩到夾中為止！」



▲來打卡牆拍照上傳並完成指定步驟就能抽萬元購物金。（圖／記者張凱喨攝）

除此之外，來全家台發店的打卡牆，拍照上傳到官方粉絲團活動貼文下方，並#我很clean不亂來，還能抽萬元購物金！有好康又好玩，真的讓人看得心動手癢、躍躍欲試，不過活動只到11月22號，想要挑戰的高手們可別錯過了！

【活動資訊】

活動日期：即日起~109/11/22

活動時間：週一至周五11:00~19:00；週六、週日12:00~20:00

活動店舖：全家台發店 (台北市松山區八德路三段30號)