國中生反鎖房門拒上學！阿嬤心急報警　孫問話拒答「躺床玩手機」

▲屏東縣內埔警分局萬巒所警員王李平生勸導陳姓國中生上學 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬巒鄉陳姓國中生，不願上學把自己反鎖在房內，同住的阿嬤擔心安危，同時求助警方及學校；警方趕到，採嚴肅告誡方式，配合學校師長的柔性勸說，他遂答應會認真上學，雖暫時解決這一問題，但未來警方會再偕同學校共同關心他的狀況，幫助他持續上學，至少完成義務教育。

內埔警分局萬巒所日前接獲110通報，在萬巒鄉有名陳姓學生將自己反鎖房內不願上學，立即派員前往了解，得知陳生與阿嬤同住，平時依靠阿嬤賺錢養家。

當天早上，阿嬤發現孫子將自己鎖在房內遲遲不願上學，在門外呼叫也不見回應，擔心他安危，才求助警方與校方前來。警員王李平生到場後，陳生已打開房門，並坐躺在床上，王員站於門口並多次詢問為何不願上學，陳生依舊把玩手機，不回答警方問題，見他態度散漫，王員遂嚴肅告誡他曠課的後果，陳生才暫時停下動作乖乖聽訓。

這時，阿嬤在旁也不知如何是好，但臉上表情充滿恨鐵不成鋼的無奈。老師向警方表示，陳生已非首次發生這種狀況，目前僅知他學習意願低落，將持續查訪及輔導，避免誤入歧途，並感謝員警從旁協助。最後，在眾人軟硬兼施的勸導下，陳生至學校上課，讓阿嬤暫時鬆了一口氣。

分局長蔡耀順表示，王員以同理心幫助阿嬤勸導陳生，最後亦順利讓他聽話上學，執勤對話技巧可供同仁學習，也呼籲家長們，應隨時關心孩子就學狀況，並跟學校師長及教官保持友好聯繫，方能確保孩童走在正確又平安的學習道路上。

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