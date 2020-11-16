女警沖澡「有陰影」一揮...竟是男警偷拍　首次錯失「務必成功」

▲陳姓警察偷拍女同事洗澡遭起訴。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

台北市警局中正一分局某派出所陳姓男警，9月間趁著女同事在職班用淋浴間沖澡時，從緊鄰隔間上方伸出手機偷拍，正在沖澡的女警隱約感覺上方有陰影晃動，伸手一揮，剛好碰到陳警的手機，嚇了一大跳，趕緊穿上衣服追問陳警在幹嘛，陳警認錯交出手機，裡面有2段偷拍女警洗澡的畫面，台北地檢署16日依妨害秘密等罪嫌起訴陳警。

檢方調查，現已調職的陳姓男警20多歲，在被抓包前，其實已經有過尾隨被害女警進入派出所浴廁，從隔壁間伸手偷拍的紀錄，不過當時只錄下林浴間的隔間和水聲，畫面中沒有拍到人，陳警疑似因此在之後偷拍時，都會特別注意，不時中斷錄影，確認有拍到女警後，再繼續偷拍。

9月間，陳警2度看到被害女警獨自進入淋浴間，隨即尾隨進到隔壁間，伸長著手去偷拍，9月20日上午，女警正在享受值班後的熱水澡，隱約感覺上方有陰影晃動，本能地用手去揮打，剛好碰到陳警的手機，馬上要陳警交出手機，一看到自己全裸沐浴畫面，氣得向主管報告。

陳警坦承因為好奇而偷拍，希望獲得原諒，但女警因為此事已經產生後遺症，不但不敢在警局洗澡，連在路上也隨時會感覺被人跟蹤，堅持不撤告，台北地檢署調查後，依2個妨害秘密罪嫌起訴陳警。

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