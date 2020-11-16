台南有派報業者翻牆進入校園發傳單　林易瑩：校安漏洞市府未補漏！

▲台南市議員林易瑩質詢中小學屢遭派報業者翻牆入侵校園與教室發放傳單的校安問題，認為市府未積極修補校安漏洞。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員林易瑩，針對歸仁女大生命案後，市府提出的五點校園安全維護決議，質詢黃偉哲市長、市警局局長以及教育局局長，有關中小學屢遭派報業者翻牆入侵校園與教室發放傳單的校安問題，黃偉哲市長竟表示入侵校園根本不需要翻牆，校安工作很難推動。

台南市議員林易瑩指出，教育局局長一開始陳述其並不知道有此事，也完全未收到相關通報。甚至在後續補陳資料時，竟然表示底下部屬雖有得到相關通報，但目前未有重大事件發生，因此教育局沒有後續作為。黃偉哲市長更語出驚人的表示，因為過去推行無圍牆校園政策，所以現在入侵校園根本不需要翻牆，校安工作很難推動。

林易瑩議員質疑，市政府針對校園安全所提出的五點決議，都僅針對事前預防，卻對顯而易見的校安漏洞於事無補。市府相關單位不僅對於校安危機慢半拍，甚至亦未有其他積極作為。林易瑩議員進一步指出，此消極作為除了違悖黃偉哲市長於年初喊出的校門口不發傳單的口號，也使得校園安全一次又一次的暴露於風險之中，她其要求教育局和警察局應該協助學校，對違法入侵校園的業者，進行更強硬且能實質維護校園安全的作為。

林易瑩也提出校園內恐怖情人的議題表示，歸仁憾事發生後，許多學生向她陳情，遇到恐怖情人或是類似的跟追騷擾事件，鼓起勇氣向學校及警方反應，警察與學校往往想息事寧人，不僅未提供法律或心理上的資源，甚至以消極或揶揄的語氣對待被害人，讓被害人只能打退堂鼓，自求多福。

林易瑩議員從派報業者入侵校園到跟追騷擾事件的市府作為，直指學校、警察與市府之間的聯防通道並不暢通。林易瑩議員批評，台南市並非沒有維護校園安全的法規與制度，而是市府與相關單位沒有貫徹的積極態度。

針對市議員林易瑩關心校園安全議題，教育局表示，為強化校園安全，於安全防護、定期檢視、警教民合作、空間改善與危險意識宣導五個方面。從落實門禁管制、強化師生自我防護教育、學校全面盤點校內外危險熱點與完成危險地圖公告、校方與警方簽訂維護校園安全支援約定書、爭取6500萬元經費改善警監設備，如監視器、緊急求助鈴、電子圈籬等設施。教育局將根據各校每學期初填報「校安維護工作自主檢核表」及配合警局「校安檢測評估工作」，來做追蹤及滾動式修正；且已律定「轄屬各級學校（含幼兒園）校外人士侵入校園處理流程注意事項」的標準作業流程供作各校參循。

教育局表示，目前每學期全市每所學校都應與轄內派出所或分局簽署「維護校園安全支援約定書」，如遇校外人士入侵情事，各校會直接和轄區派出所連線，隨時請求支援，派警到校處理。同時為強化校園安全危害預防機制，教育局特別新訂建立「台南市校園安全協助通報單」，各校如發現周遭有可疑人士，可即時通報警政單位，以建構更加完備的預警機制。

另外有關補教業者進入校園發傳單情形，依「短期補習班設立及管理準則」第27條第2項規定，「補習班不得妨礙在學學生之上課及作息﹔並不得至學校內為宣傳或招生」，因此如學校有發現相關情事可通報教育局，經查證屬實未立即改善，教育局絕對會依「補習及進修教育法」第25條規定處置從嚴處置，目前最重曾處以停招之處分，如情節重大不排除撤銷立案，呼籲補教業者切勿以身試法。

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