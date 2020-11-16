屏東資源回收工廠烈焰衝天　打火兄弟12小時馬拉松式接力滅火

▲屏東縣內埔工業區工廠火警，消防人員經12小時出動百餘警消、義消人員才將火勢完全撲滅 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔工業區一家資源回收工廠15日下午發生火警，屏東縣政府消防局獲報動員轄內33台各式車輛、超過百位消防、義消人員前往滅火，經12小時馬拉松式接力搶救，在今（16）日凌晨近4時全部撲滅，整座廠房幾乎付之一炬，財物損失慘重，消防局火調人員今天一大早分區趕往調查起火原因。

▲▼火勢猛烈、竄出濃煙。

屏東縣政府環保局表示，將等消防鑑定責任歸屬後依空氣汙染防制法第32條規定，對行為人處以處新臺幣10-500萬元罰鍰。

屏東縣政府府消防局於昨(15)日下午15時53分接獲報案，於內埔鄉建工路(工業區內)發生資源回收廠火警，立即派遣內埔、潮州、長治等12個分隊出動各式消防車輛27車52人前往搶救。

由於廠內堆積塑膠等回收物，火勢一發不可收拾，消防局除增派縣內大口徑消防車前往協助滅火，另調派休假的消防人員加入搶救行列，大火於晚上近8小時搶滅火，但仍有餘溫悶燒。

消防人員連絡挖土機開挖，消防人員在後跟滅火，到凌晨近4時，才將火勢完全撲滅，上午派員調查起火原因。

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