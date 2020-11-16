快訊／再增1境外移入　印尼20多歲移工「檢疫期滿前」採檢確診

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／記者呂佳賢攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎再增1例境外移入，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（16）日表示，新增個案為20多歲印尼籍女性，檢疫期滿前採檢確診，由於個案無症狀，且檢疫期間至住院隔離前未與他人接觸，因此無需匡列接觸者。

隨著疫情全球延燒，我國本週每日都有新增病例檢出，11月8日起連續9天都有境外移入，上週更一口氣新增25例，創下5月以來新高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據指揮中心統計，國內目前累計603例確診，分別511例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明； 另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、526人解除隔離，其餘住院隔離中。

指揮中心再次提醒，自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

▲國內新增 1 例境外移入COVID-19病例，為來臺工作之印尼籍女性。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）