「車禍和解兩次」1年9個月後挨罰肇逃　駕駛噴6000元又吊照超傻眼

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記者黃翊婷／綜合報導

新北市一名駕駛一年多前在淡水區某路段發生車禍，與女騎士和解兩次，沒想到後來又收到交通裁決書，除了要罰鍰6000元，還要吊銷駕照，3年內不得再考照，讓他氣得直喊不公平，「非常生氣啊！經過那麼久以後才（寄）發那個（裁決書）。」

根據《東森新聞》報導，當時駕駛是在假日開車行經淡水區某路段，停等紅燈時，剛起步左前方的女騎士突然重心不穩摔倒，由於車上兩名朋友都說沒有看到擦撞，他也沒有感覺碰撞到女騎士，停了3秒就慢慢開走。

▼▲駕駛與女騎士事後以3000元達成和解。（圖／東森新聞，下同）

女騎士認為駕駛肇事逃逸，氣得向警方報案，雙方見面談過後，和解了兩次，檢察官也予以不起訴處分。但讓駕駛傻眼的是，就在車禍發生1年9個月之後，他突然收到交通裁決書，不僅要罰鍰6000元，還要吊銷駕照，3年內不得再考照，氣得直說，「感到非常錯愕，非常生氣啊！經過那麼久以後才（寄）發那個（裁決書）。」

駕駛不得已，只好拿著當時以3000元和解的文件，聘請律師幫忙提出行政訴訟，最終與新北市交通事件裁決處人員談妥，以撤銷原處分換取撤告，這才終於讓整件事情落幕。律師吳光明認為，裁決處不能只會照單全收，「你今天的裁決行政效率不好，引發後面又要打官司，那不是讓法院、法官再忙一次嗎？」

▼駕駛氣到連說兩次「非常生氣」。