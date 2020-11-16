活活輾死工人！殺人犯竟跑「墾丁民宿當園丁」　月薪8萬兼討債信差

記者蔡儀潔／綜合報導

台中市江姓男子2017年酒駕後將人活生生輾死，遭依殺人罪判9年4月定讞，但他拒絕入監潛逃到屏東墾丁一家民宿當園丁，月薪高達近8萬，此外他還幫暴力討債集團遞送恐嚇信給被害人，兼差當起信差，日子過得相當安穩。警方經過長時間追蹤，最終順利將他抓捕歸案。

▲江男將人活活輾死。（圖／東森新聞）

據《東森新聞》報導，56歲的江男2017年開雙B高速駕駛，完全無視前方修路工人直接撞下去，這時一旁的施工主任喊道「人在車底啦！你車不要動！」，結果江男竟冷血猛踩油門，將人活生生給輾過去，隨後肇事逃逸，一路逆向狂飆，開到台中的南京路口連撞兩車，才終於停了下來。

江男隨即遭警方拉下車，酒測值高達1.15，車禍最終釀成1死2傷，他被依殺人罪判9年4月定讞。沒想到江男拒絕入監，逃到了屏東一家民宿打工，甚至幫暴力集團遞送恐嚇信，當起了信差。

報導指出，江男在民宿打工期間，月薪將近8萬元，平常除了負責除草當園丁，還在不法集團送信恐嚇，甚至會出動球棍恐嚇，手段相當狠辣。

▲江男被抓捕。（圖／東森新聞）

偵六大隊第六隊長王嘉華表示，警方先前早就掌握江男的行蹤，查況過程中，他又因拒監遭通緝；屏東民宿業者則完全不知情，想不到自己竟顧用到殺人通緝犯。

江男落網後透露，自己和暴力集團一名蔡姓男子熟識，因雙方交情好便去擔任集團信差。警方先將江男解送歸案入獄，至於他和蔡姓男子等9人犯行也會一併送辦。