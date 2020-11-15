國道「低頭點菸」自撞分隔島　後車閃不過追撞！駕駛雙腿變形骨折

▲後方駕駛來不及閃避邱男車輛，車頭嚴重毀損，雙腳變形骨折。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

國道一號北上神岡段15日凌晨2時許發生一起車禍意外，邱姓男子開車途中低頭點菸，抬頭時赫見前方有其他車輛，急忙往旁邊閃避卻不慎撞上分隔島。車禍後他還沒來得及擺放警示錐，疑因天色昏暗，車輛遭後方一輛轎車追撞，造成雙方車體嚴重受損，後車2人受傷，其中1人雙腳變形骨折，分別送往豐原醫院急救，幸無生命危險；邱男則輕微擦挫傷。詳細車禍情形國道警方正釐清調查中。

台中市消防局15日凌晨2時44許獲報，國道一號神岡段北上169公里處發生一起自撞意外，遂派遣大雅、水湳分隊，出動消防車1輛、救護車1輛，消防人員共8名，由大雅分隊長陳昭安帶隊前往搶救。

消防人員到場發現，現場有2輛車，銀色轎車車尾扭曲變形、後車廂蓋掀起，黑色轎車車頭毀損嚴重、擋風玻璃碎裂，後車駕駛28歲男性雙膝變形骨折，24歲女性乘客四肢擦挫傷，均意識清楚，送往豐原醫院救治。現場事故轎車有冒煙情形，消防人員趕緊出水協助降溫，確認無危險顧慮後人車返隊，後續交國道警方處理。

▲邱男車輛車尾扭曲變形、後車廂蓋掀起。

國道公路警察局第三公路警察大隊泰安分隊表示，前車駕駛邱姓男子（26歲）稱他開車途中想點菸時，突然發現前方車輛靠得很近，他急著往旁邊閃躲，卻不慎撞到分隔島護欄，隨後他下車察看，未料還沒來得急擺放警示錐，後方車輛就跟著撞上。

泰安分隊指出，經酒測雙方駕駛均無酒精反應，邱男輕微擦挫傷，無大礙，詳細車禍肇因尚釐清調查中。

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