影／委託近10年！妻繼承遺產揪出「神鬼理專」　3客戶遭侵吞3億元

記者黃翊婷／綜合報導

台新銀行中和分行周姓高階理財專員挪用VIP客戶投資帳戶資金高達新台幣3億元，受害的3名客戶中，其中一人是因為過世後，妻子繼承遺產整理帳目時發現異狀，通報銀行清查，才發現受害者不只一人，雙方合作將近10年的信任也在一夕之間破滅。目前，檢方已在15日深夜向法院聲請覊押禁見周男。

▲周男坦承侵吞客戶投資金額約3億元。（圖／記者張君豪攝，下同）

面對媒體詢問是否有想過會被騙那麼多錢，揭開這起盜領案件的婦人低頭不發一語。據了解，婦人的丈夫與周姓高階理財專員合作將近10年，過世後她幫忙整理帳目發現異狀，進一步調查驚覺是周男挪用款項，通報銀行清查，沒想到還有另外兩名客戶受害。

警方調查，周男自2010年6月間迄今，於銀行任職財務理專10年期間，藉操作客戶投資金融商品包，以方便業務作業為由，要客戶預先在空白出款單用印簽名，之後私下將客戶帳戶的金錢匯款至自己親友銀行帳戶內，最終再匯回自己名下帳戶。

▼▲周男沉迷期貨交易，為了填補虧損，長期掏空客戶資金。

這些被盜領資金的銀行VIP投資客群，多半都是高齡企業主，把鉅額資金存入銀行投資專戶後，並不會按月刷簿子對帳，甚至不少傳產企業家客戶連手機網銀功能都沒有開通，也因此讓周男鑽了漏洞，盜領VIP客戶資金進行期貨交易，長期以來都沒有被發覺。

3名受害客戶15日前往刑事局製作筆錄，其中一名被盜領約2.4億元、年約60多歲的傳產董娘激動向警方表示，丈夫疼惜她持家辛苦，把經商公司營利都交到她名下保管，想說先生有賺錢，才會委託銀行理財專員投資，未料帳戶2.4億款項全被盜領一空。據了解，受害客戶不排除也會對台新銀行提出詐欺以及民事求償告訴。